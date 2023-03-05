الإعلامي جمال عنايت لـ ملعب الفن: احترفت الموسيقى لمدة 3 سنوات

قال الكاتب الصحفي والإعلامي جمال عنايت، إن والده ووالدته لم يوجهاه في بداية رحلته للإعلام، خاصة أنه يحب الموسيقى من صغره، وكانت تعلمه الموسيقى مدرسة تدعى «ريتا»، التي رأت فيه حبه في الإيقاع، فنصحته بتعلم آلة «البونجز»، وبالفعل تعلمها وانتقل منها لتعلم آلة «الدرامز».

انضممت لفرقة موسيقية كبيرة

أضاف «عنايت»، خلال لقاء ببرنامج «ملعب الفن»، المذاع على إذاعة «أون سبورت إف إم»، ويقدمه الإعلامي مصطفى عمار، أنه عمل في الموسيقى كمحترف لمدة 3 سنوات، وكان وقتها طالبا في الجامعة، حيث كان ينضم لفرقة كبيرة ومهمة وقتها.

وأشار إلى أن والديه لم يعترضا على ذلك، لكن على العكس، حيث كان يأتي بالفرقة للتمرين داخل غرفته بالمنزل، لافتا أنهم أقاموا حفلة بمنزله بدعوة من والده، وكانت النتيجة بأن الجيران أبلغوا الشرطة، وتحرر له محضر إزعاج، وعلى الرغم من كل ذلك لم يؤثر على والديه.

التفكير في مستقبله

ولفت إلى أنه التحق بكلية الإعلام واستمر بالموسيقى، لكن بعد ذلك، جلس يفكر في مستقبله خلال ركوبه لأحد الأتوبيسات، متابعا: «بحب وبعشق للمزيكا لكن مدرستش للمزيكا ومعنديش موهبة التأليف والتلحين فكبيري تبقى عازف كويس بس زوق الناس هيتغير وبالتالي مش تقدر أواكبه، ومن هذه اللحظة انتهت علاقتي بالمزيكا والفرقة».