الإعلامي جمال عنايت لـ ملعب الفن: التحقت بمجلة روز اليوسف خلال دراستي بالجامعة

قال الكاتب الصحفي والإعلامي جمال عنايت، إنه يمتلك 3 آلات لـ«الدرامز» في منزله، حيث خصص مكان فارغ لممارسة الموسيقى دون إزعاج المحيطين، متابعا: «شخصيتي خجولة».

والدي كان يكتب في الصحافة

وأضاف «عنايت»، خلال لقاء ببرنامج «ملعب الفن»، المذاع على إذاعة «أون سبورت إف إم»، ويقدمه الإعلامي مصطفى عمار، أن والده يكتب في الصحافة طوال حياته، كما أنه كان سكرتير تحرير في جريدة الجمهورية.

وعن اتجاهه للعمل في الصحافة والتحاقه بمؤسسة روز اليوسف خلال دراسته في الجامعية، قائل إن مجلة روز اليوسف كانت توزع حينها 120 ألف نسخة، وهذا رقم مذهل.

عمله في روز اليوسف

ولفت إلى أنه تواصل معه الكاتب صلاح حافظ للالتحاق بالمجلة، حيث كان يعبر عن فخره بين زملائه، بأنه يكتب صفحتين بالمجلة أسبوعيا، متابعا: «قالي تعالى وهتعمل صحفتين في روز اليوسف أسبوعيا عن موسيقى الشباب اللي كنت معاهم».

وتابع: «أنا مكنش هينفع أعمل حاجة تانية غير إني أشتغل في الشغلانة دي زي القدر، مفيش مفر».