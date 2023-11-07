انطلاق فعاليات مبادرة «بالوعي مصر تتغير للأفضل» في الدقهلية اليوم

استقبلت محافظة الدقهلية الدكتورة نيفين رياض القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات

وتستهدف الزيارة مركز المطرية وبحيرة المنزلة بنطاق المحافظة، وتفقد مقر الإدارة الاجتماعية بالمطرية والاطلاع على مبادرة «بالوعي مصر تتغير للأفضل»، لصيادي بحيرة المنزلة، والتي تعد أوسع قافلة تنموية للصيادين لدعم سكان المناطق المطورة بديل العشوائيات.

خطة زيارة وزيرة التضامن في الدقهلية

وتشمل الزيارة تطوير ورفع كفاءة وحدتي مبنى ملك وزارة التضامن الاجتماعي بالمطرية على مساحة 1000 متر مربع تقريبا، وهو مقر إدارة المطرية الاجتماعية، إضافة إلى شقتين تم تخصيصهما من قبل المحافظة لاستخدامهم لتنفيذ برامج التمكين الاقتصادي والتدريب وتحويله إلى مقر لتنفيذ حزمة التدخلات المتكاملة التي تستهدف صيادي بحيرة المنزلة والذي يخدم نطاق مراكز «المطرية والمنزلة والجمالية».

رفع درجة الوعي لدى أسر صيادي البحيرة

وبحسب بيان التضامن الاجتماعي، فإن البرنامج يهدف إلى رفع درجة الوعي لدى أسر صيادي البحيرة والنهوض بأسرهم مما يحقق التنمية المستدامة وعدد من البرامج منها الاكتشاف المبكر للإعاقة، والتمكين الاقتصادي للعمالة غير منتظمة، وتنظيم الأسرة من خلال برنامج «كفاية 2» وتنمية الطفولة المبكرة، ومحو الأمية، بالإضافة إلى صحة الأم من خلال برنامج الألف يوم الأولى ويأتي ذلك تفعيلا وتنفيذا للبرتوكول المبرم بين وزارة التضامن الاجتماعي ومحافظة الدقهلية.