ريم بسيوني تناقش روايتها الأحدث «ماريو وأبو العباس» بقصر الأمير طاز

تعقد الكاتبة ريم بسيوني مناقشة لأحدث روايتها «ماريو وأبو العباس» الصادرة عن دار نهضة مصر، وتتحدث في الندوة عن العمارة في الإسكندرية ومسجد أبو العباس المرسي، وتدير النقاش الدكتورة هبة صفي الدين، بقصر الأمير طاز، يوم الخميس المقبل في السادسة مساء.

ماريو وأبو العباس

ومن أجواء الرواية: «إليك أنت.. يا عالم الأسرار، هناك سر بيني وبينك، كنت أبحث عنك بلهفة التائه ويأس الخائف، ثم بحثت عنك بشوق المحب ومعرفة المطمئن، سلكت مسالك الوجد والأسى، ثم سلكت مسالك الحيرة والضياع، ثم سلكت مسالك القرب والسكن يقولون: كيف تحب ربا لا تراه؟ ولكنهم لا يعرفون رؤيتك ولا حولك، كنت أرى السعادة في الأشياء من حولي؛ أناس انتمي إليهم، وطن يتسرب من بين يدي ويتلاشى، حرب وخير وشر وفساد ورحمة، ولكنني بحثت هنا، داخل الفؤاد، ما كذب الفؤاد ما رأى كيف أصف لك يا ماريو؟ هل ستعرف لو لم تتذوق؟ قالها الشيخ العارف ابن مشيش لشيخي في الماضي، اليوم فقط أدركت معناها: وحب الله قطب تدور عليه جميع الخيرات، وأصل جامع للأنوار والكرامات، ثم حدث ما كنت أنتظره عندما توقفت عن الانتظار.

واستكملت باقي فصول الرواية: «سمعني عندما توقفت عن النداء، ولجأت إليه لجوء المضطر، لا لجوء الفزع والرعب، اقتربت بعجزي فأدركني بقوته، يوما كنت أحارب اللجج بباعي القصير، ثم تمنيت الموت حينها رغبة في توقف العذاب، واليوم تركت الأمواج تحملني، فترققت ورفقت بي، فتمنيت لقاءه شوقا لا خوفًا، سكونًا لا رغبة في توقف الألم».