جهاز 15 مايو يوجّه بالاستعداد لمجابهة أخطار الأمطار والسيول المحتملة

اجتمع المهندس مصطفى سعيد، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، بأعضاء اللجنة المكلفة باتخاذ إجراءات مجابهة أخطار الأمطار والسيول، في مقر جهاز المدينة، بحضور مسؤولي الجهاز ومديري الإدارات المعنية وجميع الأطقم الفنية المخصصة، لمجابهة أخطار الأمطار والسيول، وذلك في إطار حرص الجهاز على مراجعة الاستعدادات الكاملة لمجابهة أخطار الأمطار والسيول المحتملة خلال فصل الشتاء.

ووجّه رئيس جهاز مدينة 15 مايو، أفراد الأطقم الفنية بالاستعداد بالتجهيزات الكاملة من معدات وسيارات وطلمبات شفط المياه لفصل الشتاء، لافتا إلى تطهير خطوط مياه الصرف الصحي والمطابق الرئيسية وبالوعات صرف الأمطار، استعدادا لمجابهة أخطار الأمطار والسيول المحتملة خلال الفترة المقبلة.

واستمع رئيس الجهاز إلى بعض الآراء والمقترحات من قبل بعض الأطقم الفنية، التي تهدف إلى الوصول إلى أعلى درجات الاستعدادات لمجابهة أخطار الأمطار والسيول المحتملة خلال الفترة المقبلة، مطالبا باتخاذ الاحتياطات والاستعدادات القصوى اللازمة لاحتمالية تساقط الأمطار بشدة في أي لحظة.

وفي سياق متصل، تابع المهندس مصطفى سعيد، أعمال التطوير للمحاور الرئيسية بالمدينة وبمنطقة الإسكان العائلي والإسكان الاجتماعي 1 التي تتم حاليا ضمن خطة جهاز المدينة لرفع كفاءة الطرق وتحسين جودتها بالمدينة، مشيرا إلى أنّ جميع الأعمال تتم ضمن أعمال التطوير التي تشهدها مدينة 15 مايو على مستوى جميع المراحل.

وأفاد رئيس جهاز مدينة 15 مايو، بأنّه جار رفع كفاءة الطرق بالحيين الثالث والرابع وبعض مناطق الإسكان الاجتماعي والمنطقة الصناعية الثانية بالمدينة، ما يبرز الدور المحوري والفعال لجهاز المدينة للنهوض بالشكل الحضاري وتحسين جودة الطرق على مستوى جميع المراحل بالمدينة، لافتا إلى أنّ جهاز المدينة يعمل ضمن خطة للنهوض بقطاعات الطرق والمحاور الرئيسية بالمدينة.