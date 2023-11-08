موعد صرف دعم تكافل وكرامة عن شهر نوفمبر 2023

تستعد وزارة التضامن الاجتماعي لصرف الدعم النقدي لبرنامج تكافل وكرامة في شهر نوفمبر 2023، لحوالي 22 مليون مواطن من الفئات الأولى بالرعاية في جميع محافظات البلاد، ويشمل ذلك أكثر من 5 ملايين أسرة، متضمنة الزيادة الجديدة التي أمر بها الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتباراً من أكتوبر الماضي، حيث وجَّه بزيادة الفئات المالية المخصصة للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة بنسبة 15%، كجزء من حزمة حماية اجتماعية جديدة.

موعد صرف دعم تكافل وكرامة عن نوفمبر 2023

ومن المقرر أن تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، صرف الدعم النقدي عن نوفمبر 2023، يوم الأربعاء الموافق 15 نوفمبر 2023، حيث يصرف الدعم النقدي لأصحابه ومستحقيه مع منتصف كل شهر جديد، بمتوسط شهري من 620 إلى 740 جنيها شهريًا لكل أسرة.

مميزات تكافل وكرامة

1- تستفيد أسر تكافل وكرامة من الدعم النقدي.

2- الإعفاء الكامل من المصاريف المدرسية وصرف مصروفات للدراسة لطفلين بحد أقصى داخل كل أسرة.

3- جميع أسر تكافل وكرامة تستطيع الحصول على كشف طبي مجاني والعلاج المجاني واجراء العمليات الجراحية المجانية.

4- تحصل جميع أسر تكافل وكرامة على بطاقات الخبز المدعم.

5- توفير 250 منحة دراسية في الجامعات مجانًا لأبناء أسر تكافل وكرامة الحاصلين على الثانوية العامة هذا العام.