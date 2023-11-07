بينها اليونان وإيطاليا.. موجة هزات أرضية تضرب عددا من الدول

شهدت عددا من الدول والمناطق حول العالم، خلال الساعات القليلة الماضية، عدة هزات أرضية تراوحت قوتها ما بين 2.1 و5.3 درجة على مقياس ريختر، دون الإبلاغ عن وقوع ضحايا أو أضرار جراء الهزات الأرضية.

ونرصد في التقرير التالي، أهم الهزات الأرضية والزلازل التي ضربت عددا من الدول والمناطق حول العالم خلال الساعات القليلة الماضية، وفقا لبيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسط.

عمق بؤرة هزة أرضية بجنوب إيطاليا 22 كيلومترا

إيطاليا:

ضربت هزة أرضية بقوة 2.5 درجة على مقياس ريختر، جنوب البلاد على عمق 22 كيلومترا، حيث قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن البؤرة وقعت على مسافة 160 كيلومترا شمال شرق ريدجو كالابريا جنوب البلاد.

جزر سليمان:

شهد جنوب المحيط الهادي، زلزالا ضرب جزر سليمان، بلغت قوته 5.3 درجة على مقياس ريختر بعمق 39 كيلومترًا، وأظهرت بيانات «الزلازل الأوروبي المتوسطي»، وقوع بؤرة الزلزال على مسافة 152 كيلومترًا بين الشمال والشمال الشرقي من هونيارا عاصمة الجزر.

نيبال

تعرضت نيبال الواقعة في جبال الهملايا، بين الصين والهند، صباح اليوم الثلاثاء، لهزة أرضية بقوة 3.7 درجة، على مسافة 57 كيلومترًا شمال شرق ديبايال، فيما قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن البؤرة وقعت على عمق 10 كيلومترات.

13 كيلومترا عمق هزة أرضية بجزيرة بورتريكو

جزيرة بورتريكو الأمريكية

ضربت جزيرة بورتريكو الأمريكية الواقعة في البحر الكاريبي، هزة أرضية بقوة 2.4 درجة، على عمق 13 كيلومترا، وأظهرت بيانات مركز رصد الزلازل، وقوع بؤرة الهزة على مسافة 30 كيلومترا بين الغرب والجنوب الغربي من مدينة بونس الواقعة جنوب البلاد.

اليونان

ضربت هزة أرضية بقوة 2.1 درجة على مقياس ريختر، اليونان على مسافة 5 كيلومترات بين الغرب والجنوب الغربي من كالافريتا، وعلى عمق 5 كيلومترات.