حياة كريمة تُحدث طفرة حضارية في قرى الحسينية.. 71 مشروعا بقطاع الصحة

نجحت المبادرة الرئاسية لدعم وتطوير الريف المصري حياة كريمة، في إحداث طفرة حضارية في قرى مركز الحسينية بمحافظة الشرقية، من خلال إنشاء العديد من المشروعات الخدمية المتنوعة في القطاعات المختلفة، والتي ساهمت في تحسين حياة المواطنين المقيمين بها.

وشملت مشاريع حياة كريمة في قرى الحسينية كافة القطاعات الخدمية المختلفة، حيث تم إنشاء 10 مجمعات خدمية تضم مراكز طبية ووحدات اجتماعية ومراكز شباب ومكتبة ووحدة إسعاف، بالإضافة إلى إنشاء 10 مجمعات زراعية تضم حظائر ومستودعات وورش ومراكز تجميع وتسويق.

كما تم تنفيذ 10 مشروعات في قطاع الإسعاف، و71 مشروعًا في قطاع الصحة، و4 مشاريع نقاط شرطة، و37 مشروعًا في قطاع الشباب، و15 مشروعًا في قطاع الكباري، و91 مشروعًا في قطاع الطرق الداخلية والمحلية، و22 شبكة ضمن مشروع الغاز الطبيعي.

107 مشروعات للأبنية التعليمية و47 مشروعًا لتبطين الترع

وفي قطاع الصرف الصحي، تم إنشاء 183 مشروعًا، وفي قطاع مياه الشرب تم إنشاء 102 مشروع، و47 مشروعًا لتبطين الترع.

كما اهتمت المبادرة الرئاسية بقطاع التعليم، حيث تم إنشاء 107 مشاريع أبنية تعليمية تتنوع بين توسيع فصول دراسية وإنشاء مدارس جديدة، وصيانة مدارس قائمة.

183 مشروعًا في قطاع الصرف الصحي و102 مشروع في مياه الشرب

وفيما يتعلق بقطاع الحماية المدنية، فقد تم إنشاء وحدات إطفاء في قرى الحسينية، بالإضافة إلى إنشاء 15 مكتب بريد.

وفي قطاع الكهرباء، تم تنفيذ 82 مشروعًا، وفي قطاع الاتصالات تم تنفيذ 40 مشروعًا، وفي مجال الاتصالات تم تنفيذ 63 مشروعًا لأبراج محمول.

وتأتي هذه المشروعات في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتحسين حياة المواطنين في القرى الأكثر احتياجًا، وتوفير حياة كريمة لهم.