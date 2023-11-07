عميد «حقوق طنطا»: جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة لا تسقط بالتقادم

قال الدكتور مصطفى أحمد أبو عمرو، عميد كلية حقوق بجامعة طنطا، إن إسرائيل ارتكبت جميع جرائم الحرب المنصوص عليها في المادة 5، من ميثاق أو نظام روما، كل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، وكأن إسرائيل درست هذه الجرائم، وطبقتها بلا استثناء.

«أبو عمرو»: ارتكبت إسرائيل كافة الجرائم المنصوص عليها

وأضاف «أبو عمرو» في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، ارتكبت إسرائيل كافة الجرائم المنصوص عليها، ويمكن توثيقها من خلال الصور، وشهادات الضحايا وشهادات الشهود، وتقارير الأطباء الذين يعالجون الجرحى، وتوثيق التقارير بالصور اللازمة.

«أبو عمرو»: جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم

وتابع «أبو عمرو» أنَّ المادة 29 من نظام روما، تنص على أن جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، لا تسقط بالتقادم، ومن ثم فإن جرائم إسرائيل التي ترتكبها في غزة، وارتكبتها من قبل في لبنان، لا تسقط ويمكن تحري إجراءات ضد إسرائيل، مهما طال الزمن، وهناك اتفاقية بذلك في عام 1968، ودخلت حيز النفاذ عام 1970.