الأرصاد الجوية تحذر من انعدام الرؤية على الطرق لمدة 3 أيام

حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالأرصاد الجوية، من وجود شبورة مائية كثيفة لمدة 3 أيام مقبلة، وذلك على معظم الطرق في جميع المحافظات، بدءا من السواحل الشمالية وحتى محافظات شمال الصعيد.

انعدام الرؤية الأفقية على بعض الطرق

وأكدت "غانم" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنها ستعمل على انخفاض الرؤية الأفقية وانتشار الضباب مع بداية ظهور آشعة الشمس في الصباح الباكر، مشيرة إلى أن الرؤية على أغلب الطرق ستكون أقل من 1000 متر في بعض الأماكن، ومن الممكن أن تنعدم الرؤية تماما على طرق أخرى، لذا يجب على قائدي المركبات الحذر الشديد، والالتزام بتعلميات هيئة الأرصاد والإدارة العامة للمرور خلال الـ 72 ساعة المقبلة، حرصا على السلامة العامة، ولتجنب التعرض لأي حوادث على الطرق بسبب انخفاض الرؤية.

تنسيق بين الأرصاد وغرف الأزمات بالمحافظات

وأشارت غانم، إلى أن هناك تنسيق بين الهيئة والإدارة العامة للمرور، وغرف الأزمات في المحافظات، وغرفة دعم واتخاذ القرار في مجلس الوزراء، بخصوص الشبورة ومدى كثافتها وتأثيرها على انخفاض الرؤية على الطرق، وذلك بشكل يومي، موضحة أن قرار إغلاق الطرق بسبب الشبورة يعود إلى الإدارة العامة للمرور أو المحافظات، وذلك بناء على التقارير الصادرة عن هيئة الأرصاد.

إغلاق الطرق

يذكر أن الإدارة العامة للمرور قد أغلقت طريق "القاهرة - الإسكندرية"، اليوم الثلاثاء، حتى التاسعة صباحا، نظرا لكثافة الشبورة وانعدام مستوى الرؤية، وتجنبا للحودث، كما أغلقت طريق المنوفية الإقليمي لنفس الأسباب، وذلك بناء على توجيهات الهيئة العامة للأرصاد.