«الأرصاد» تحذر من طقس الـ48 ساعة المقبلة.. شبورة كثيفة تحجب الرؤية

أعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تأثر البلاد خلال الفترة الحالية بشبورة مائية تحجب الرؤية الأفقية على الطرق حتى 50 إلى 100 متر، موضحة أنه جرى إغلاق بعض الطرق في بعض المحافظات، لوجود الشبورة المائية الكثيفة.

استمرار الشبورة المائية خلال الـ48 ساعة المقبلة

وأضافت خلال مداخلة في برنامج 8 الصبح، على قناة dmc، أنه من المتوقع استمرار الشبورة المائية خلال الـ48 ساعة المقبلة على أغلب الطرق الزراعية القريبة من المسطحات المائية، والتي قد تصل إلى الضباب.

موعد تكامل الشبورة المائية الكثيفة

وأشارت إلى أن موعد تكامل الشبورة المائية الكثيفة يكون في ساعات الليل المتأخر، من الساعة 4 فجرًا حتى سطوع أشعة الشمس، أي حتى 7 صباحًا.