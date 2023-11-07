«التعاون الإسلامي» تدعو لتشكيل جبهة إعلامية لكشف أكاذيب إسرائيل عالميًا

أعلن سفراء الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، إدانتهم لما يحدث في قطاع غزة من جرائم حرب وتطهير العرقي وإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، في ظل القصف المتواصل لليوم الـ32 على التوالي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

واتفق السفراء على ضرورة عقد اجتماعات دورية للدول الأعضاء عقب اجتماع طارئ للمنظمة في العاصمة البلجيكية بروكسل، برئاسة سفير موريتانيا محمد الخليل، رئيس الدورة الحالية، وسفيرة التعاون الإسلامي لدى بروكسل جيهان عصمت، بالإضافة إلى ممثل عن الاتحاد الإفريقي لدى الاتحاد الأوروبي، لمناقشة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

سفراء منظمة التعاون الإسلامي: يجب العمل على دحض الرواية الإسرائيلية المزيفة

وأكدوا ضرورة التحرك المشترك والفردي للسفراء إعلاميا، من أجل دحض الرواية الإسرائيلية المزيفة، ووضع خطة عمل برئاسة سفير دولة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا ولوكسمبورغ، عميد السلك الدبلوماسي العربي السفير عبد الرحيم الفرا، من أجل العمل المشترك للدول الأعضاء وتنظيمه، لتشكيل جبهة ضغط إضافية، من اجل إيصال أن قضية فلسطين هي القضية المحورية.