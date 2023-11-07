رئيس مدينة السنبلاوين: نسعى لتحسين الخدمات إرضاء للمواطنين

عقدت رئاسة مجلس السنبلاوين في محافظة الدقهلية اجتماعًا للمجلس التنفيذي بقاعة أم كلثوم بحضور مديري الإدارات والتخطيط والمتابعة.

وقال أحمد عبد العظيم، رئيس مجلس مدينة السنبلاوين، في بيان، إنه جرى مناقشة طريقة التعامل مع المواطنين في جميع القطاعات والخدمات المختلفة والتصدي للبناء المخالف على الأراضي الزراعية والمملوكة للدولة والتعامل معها بشكل فوري في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تناول الاجتماع عدة محاور مهمة منها تكليف رؤساء الوحدات القروية بضرورة تكثيف الجهد المبذول لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والمحافظة على المظهر الحضاري والجمالي للقرى والمدينة.

التصدي للتعديات

وشدد رئيس مجلس مدينة السنبلاوين، على متابعة منظومة المتغيرات المكانية والتصدي بكل حزم لكافة صور التعديات أيًا كان نوعها من بناء مخالف أو أية تغييرات مكانية جديدة وإزالتها فورا في الحال ولن نسمح نهائيا بأية تعديات جديدة، موضحا أن المسؤولية ثقيلة ولكنها تحتاج إلى ضمير حي ويقظة دائما من الجميع وضرورة العمل ليل نهار دون انقطاع لتوفير سبل الراحة وخدمة المواطنين حتى تظهر المدينة بشكل مميز وحضاري يليق بموقعها المحوري والحيوي.

سرعة إنهاء ملفات تقنين أملاك الدولة

وأكد «عبد العظيم» سرعة إنهاء كافة ملفات تقنين أملاك الدولة وملفات التصالح على مخالفات البناء المعلقة والتنسيق الكامل بين كافة الإدارات الخدمية لتذليل العقبات أمام المواطنين والتي تواجه العمل بجميع القطاعات ومتابعة المشروعات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.