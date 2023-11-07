الفلسطينيون يواصلون تشييع شهداء مخيم طولكرم في الضفة الغربية (صور)

شيع الآلاف من الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، جثامين شهداء العدوان الإسرائيلي في مخيم طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة.

وشيعت جماهير غفيرة جثمان الشهيد الشاب سعد نمر الفروخ، البالغ من العمر 24 عاما، الذي ارتقى متأثرا بإصابته بالرصاص الحي في بلدة سعير شمال شرق الخليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وردد المشاركون في التشييع هتافات منددة بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا الفلسطيني الأعزل، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية«وفا».

وفي إطار سياسة سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بسرقة الأراضي الفلسطينية، جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، قرارا بتعديل حدود ووضع يد على أراضٍ تقدر بنحو دونم ونصف الدونم« الدونم يساوي0.247 فدان» في بلدة حوارة جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

واستقبل أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، في مكتبه بمدينة رام الله، ممثل روسيا لدى فلسطين السفير جوتشا بواتشيدزه، والمستشار القائم بالأعمال لسلطنة عُمان السفير سالم بن حبيب العميري، في إطار الجهد المكثف لتجنيد دول العالم بموقف موحد ومشترك لوقف العدوان الإسرائيلي المفتوح ضد الشعب الفلسطيني.

وأكد كل من السفير بواتشيدزه، و العميري، الدعم لوقف إطلاق النار الفوري في غزة، ووقف كل الإجراءات التصعيدية في الضفة الغربية المحتلة، وموقف بلادهما الثابت نحو إقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود 1967 وفق الشرعية الدولية.

وبحث خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد، سبل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، فيما قال الأمين العام للجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم، رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة «الإيسيسكو»، دواس دواس، إن الإنجازات والمقدرات الثقافية والعلمية والتربوية الفلسطينية تدمرت تحت القصف الإسرائيلي واعتداءات المستوطنون المستمرة، نتيجة العدوان على قطاع غزة وعموم الأرض الفلسطينية.

16 من أصل 35 مستشفى لم تعد تعمل

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قالت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، إن أكثر من 60% من المستشفيات والمراكز الطبية في غزة، أصبحت خارج الخدمة، بسبب نقص الوقود والقصف الإسرائيلي، مضيفة أن 16 من أصل 35 مستشفى، و51 من أصل 72 مركزا طبيا، لم تعد تعمل بسبب نقص الوقود والإمدادات الطبية، والقصف الإسرائيلي.

دواس: الأرقام لا تعكس الحجم الحقيقي للمأساة

من جانبه، ينظم اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي «يونا»، يوم الأحد المقبل، منتدى إعلاميا افتراضيا بعنوان: «دور الإعلام في مساندة القضية الفلسطينية» بالشراكة مع الأمانة المساعدة للاتصال المؤسسي في رابطة العالم الإسلامي، بهدف تعزيز دور الإعلام في كشف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه الشامل والمتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.