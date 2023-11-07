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الأمم المتحدة تحذّر: غزة تقترب من نقطة الانهيار

كتب:

مريم جاد
02:09 م | الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
قصف غزة

قصف غزة

حذّرت الأمم المتحدة، من أنّ قطاع غزة يقترب من «نقطة الانهيار» دون وقود، وذلك حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

38 هجوما على القوات الأمريكية في العراق وسوريا

 وفي سياق آخر، ذكر وزارة الخارجية الأمريكية «بنتاجون»، أنّ 38 هجوما طال القوات الأمريكية في العراق وسوريا منذ 17 أكتوبر.

البنتاجون يرفض وقف إطلاق النار

وأضافت: «لا نؤيد وقف إطلاق النار، لأنه يمنح الفصائل الفلسطينية الوقت لإعادة تنظيم صفوفها، وشن هجمات جديدة، ونعلم أنّ لدى الحوثيين القدرة على إطلاق صواريخ تصل إلى إسرائيل».

وتابعت: «ندعم هدنة إنسانية مؤقتة في قطاع غزة، لتمكين المساعدات من الدخول، وكذلك لخروج المحتجزين».

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بقلم مريم جاد