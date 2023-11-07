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أستاذ علاقات دولية: مصر تسعى بقوة لعدم تصفية القضية الفلسطينية

كتب:

مريم جاد
10:34 ص | الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية

حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية

قال حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية، إن مصر تسعى بكل قوتها لتكون هناك رؤية حقيقية على أرض الواقع لعدم تصفية القضية الفلسطينية.

مسارات تفاوضية لخفض تصعيد القضية الفلسطينية

وأضاف «فارس» خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «هذا الصباح» المذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن مصر تتحرك على كافة المحاور لإحياء مسار السلام مرة أخرى بكل الاتجاهات، بما يتوافق مع قرارات الشرعية الدولية وتنفيذ مبادرة السلام، ونتيجة ذلك اتخذت المسار التفاوضي لخفض التصعيد على مدار الـ10 أعوام السابقة، رغم تعرض القضية لمنحنيات ومخاطر كثيرة.

وتابع: المجتمع الدولي تأخر في دعم القضية الفلسطينية، وهذا ما نشاهده الآن نتيجة هذا التأخر، ويعتبر ذلك المشهد الأكثر تعقيدا وارتباكا في تاريخ القضية الفلسطينية منذ الأزل.

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