نقيب الصحفيين: أكثر من 1000 مراسل يعملون تحت نيران القصف الإسرائيلي

قال خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن هناك أكثر من 1000 صحفي يعملون تحت نيران قصف الاحتلال الإسرائيلي، في ظل مخاطر تهدد حياتهم وفقدان عائلاتهم وأحبائهم خلال ممارسة عملهم، وذلك أمام مرأى ومسمع من العالم كله، وشهد الشهر الأول فقط استهداف 47 صحفيا بكل مخالفة للقوانين الدولية.

لجنة توثيق جرائم الاحتلال

وأضاف البلشي خلال كلمته في مؤتمر لجنة توثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي، أن هناك على الأقل 7 من الصحفيين تحت ركام جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وكثير من المنظمات الصحفية بالتعاون مع نقابة الصحفيين المصرية توثق هذه الجرائم والانتهاكات، والتصدي لمحاولات إسكات صوت الحقيقة وعدم نقل المجازر.

واضاف نقيب الصحفيين أن الجريمة أكبر بكثير من مجرد أرقام تتحدث كل ساعة على أقل تقدير، وهي أكثر بكثير من أي كلام ممكن أن نسرده، ونحن نعمل ونتواصل مع كل الأطراف لعمل تحقيق لكل من شارك في هذه المجازر بحق الزملاء الصحفيين.

شهادات حول الأوضاع في غزة

واستعرض المؤتمر الصحفي رسائل صوتية من الزملاء الصحفيين تضمنت شهادات حول الأوضاع في قطاع غزة، كما يتضمن عرضًا لفيديوهات توثق جرائم الاحتلال.