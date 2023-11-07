إزالة 4 مبان مخالفة خلال حملة مكبرة في سوهاج

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما، بمحافظة سوهاج بالتعاون مع مركز شرطة طما بإزالة 4 حالات تعدٍ على مساحة قيراطين ونصف على أراضي زراعية بنطاق مركز ومدينة طما تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن الحفاظ على الأراضي الزراعية، وتكثيف الحملات لمنع وإزالة التعديات عليها.

إزالة 4 مبان مخالفة بسوهاج

تشكلت الحملة برئاسة المهندسة هويدة شافعي رئيس مركز ومدينة طما، وجمال شومان نائب رئيس مركز ومدينة طما وقوة من مركز شرطة طما، ومسؤولي الإدارة الزراعية بطما، وقد استهدفت الحملة قرية المدمر وقرية الرياينة.

وأسفرت الحملة عن إزالة 4 حالات تعد على الأراضي الزراعية على مساحة قيراطين ونصف.

متابعة مستمرة لمخالفات البناء بسوهاج

وشددت المهندسة هويدا الشافعي رئيس مركز الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما على تكثيف الحملات والمتابعة المستمرة بجميع مدنية طما لرصد حالات التعدي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتعدين، مؤكدة أهمية الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعدي عليها.