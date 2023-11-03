فحص 1882 مريضا ضمن قافلة طبية مجانية في قرية طما فيوم ببني سويف

أعلنت مديرية الصحة في محافظة بني سويف، اليوم الجمعة، عن تنفيذ قافلة طبية بقرية طما فيوم بمركز إهناسيا غرب المحافظة، على مدار يومين، جرى خلالها توقيع الكشف الطبي على 1882 مريضا وصرف العلاج لهم بالمجان.

ندوات تثقيفية صحية للمواطنين في القافلة

ونظمت القافلة الطبية ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 100 مواطن، حول الوقاية من الأمراض المعدية وأورام الصدر وتنظيم الأسرة والنظافة الشخصية ونظافة المنزل والتغذية السليمة للمرأة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ101 مواطن.

فحص المواطنين في 7 عيادات تخصصية

وتضمنت القافلة التي جرت على مدار يومين بقرية طما فيوم بمركز إهناسيا غرب محافظة بني سويف، فحص المرضى في 7 تخصصات وهي: «الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، الأسنان، العظام، الرمد»، مع الالتزام بإجراءات وقائية مشددة.

إجراء 39 تحليلا بمعمل الدم

كما تضمنت القافلة صرف العلاج بالمجان، وإجراء 39 تحليلاً بمعمل الدم، و28 تحليلاً بمعمل الطفيليات، وإجراء 19 أشعة، وتحويل عدد 4 حالات للمستشفيات لاستكمال العلاج، بجانب إجراء أشعة موجات فوق صوتية لعدد 169 حالة.

محافظ بني سويف يتابع سير العمل بالقوافل العلاجية

من جانبه، تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير العمل بخطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها مديرية الصحة، مشيرًا إلى أن هذه القوافل تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.