3 ظواهر جوية تضرب البلاد غدا.. أهمها الشبورة والضباب على الطرقات

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، منذ قليل، توقعات حالة الطقس، غدا الأربعاء، إذ يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة والوجه البحري، ويكون معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب سيناء.

الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية تضرب البلاد غدا

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من 3 ظواهر جوية تضرب البلاد غدا، والتي جاءت كالتالي:

1- شبورة كثيفة تصل للضباب.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع ظهور شبورة مائية كثيفة من الساعة 4 وحتى الساعة 8 صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق.

2- انخفاض درجات الحرارة ليلا

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يسود طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

3- أمطار متوسطة ورعدية

ولفتت هيئة الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة 40% على مناطق من مدينتي حلايب وشلاتين تكون رعدية أحيانا، قد تمتد خفيفة ورعدية إلى مناطق من أقصى جنوب الصعيد بنسبة حدوث 20% تقريبا على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا الأربعاء

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 29 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 27 والصغرى 19 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 34 والصغرى 24 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 31 والصغرى 17 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 37 والصغرى 22 درجة مئوية.