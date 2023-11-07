تراجع أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم

شهدت سعر الذھب الیوم في مصر تراجعا في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 7-5-2023 في الأسواق ومحال الصاغة المصرية، إذ بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 2620 جنيها، مقارنة بـ2635 جنيهًا في التعاملات الصباحية، وفقا لشعبة الذهب والمجوهرات بالغرفة التجارية.

أسعار الذهب اليوم

وتراجعت أسعار الذهب في منتصف التعاملات نحو 70 جنيهًا، بالنسبة لجميع الأعيرة مجتمعة.

أسعار الذھب الیوم في المحلات

وترصد «الوطن»، في السطور التالية، سعر الذهب اليوم في مصر، في منتصف تعلاملات اليوم الثلاثاء 6-10-2023، في الأسواق ومحال الصاغة.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء نحو 2620 جنيها، مقارنة مع 2635 جنيها في التعاملات الصباحية في محال الصاغة، يضاف إليه المصنعية والضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 24

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 2994 جنيها بمنتصف التعاملات، مقارنة مع 3011 جنيهًا للبيع في التعاملات الصباحية، دون ضريبة أو مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

فيما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء نحو 2246 جنيها بمنتصف التعاملات، مقارنة مع 2258 جنيها سعر التعاملات الصباحية.

سعر جرام الذهب عيار 14

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1761 جنيها بمنتصف التعاملات، مقارنة مع 1740 أسعار التعاملات الصباحية.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب في الوقت الحالي 20 ألفا و960 جنيه.

سعر الذهب عالميًا

ووصل سعر الأوقية في الأسواق العالمية عند مستوى 1961 دولار للشراء و1960.5 للبيع في الوقت الحالي، وأشار محللون إلى أنّ هناك نشاطا ملحوظا في الطلب على الذهب باعتباره ملاذا آمنا، مع التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.