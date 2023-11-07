تعرف على أسعار الذهب في مصر الآن.. «استقرار عيار 21»

أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، أسعار الذهب في مصر الآن خلال تعاملات الظهيرة، في ظل أن الأسعار تسجل منذ ختام تعاملات أمس الاثنين، وحتى التعاملات الصباحية، استقراراً ملحوظا بالنسبة لسعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعاً، داخل كافة محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة.

وتستعرض "الوطن" في السطور التالية أسعار الذهب في مصر الآن، والتي جاءت كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 21

- يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعاً 2635 جينها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 24

- كما وصل سعر جرام الذهب عيار 24 في محلات الصاغة بدون مصنعية 3011 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

- فيما يسجل سعر جرام الذهب عيار 18 خلال تعاملات الظهيرة 2258 جنيها.

أسعار الذهب في مصر

- بينما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 داخل محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة 1761 جنيها.

- ووصل سعر جرام الذهب عيار 12 داخل محلات الصاغة 1503 جنيها.

- وبالنسبة لسعر جنيه الذهب اليوم الثلاثاء يسجل 21080 جنيها.

- وعن سعر الاونصة تسجل 93478 جنيها.