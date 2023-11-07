موعد انخفاض درجات الحرارة وعودة أجواء الخريف 2023

منذ بدء فصل الخريف 2023، شهدت كل الأنحاء ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي في مثل هذا الوقت من كل عام، لتعلن هيئة الأرصاد عن موعد انخفاض درجات الحرارة وعودتها لطبيعتها مرة أخرى في بيان لها، منذ قليل، إذ يتوقع الخبراء أنه بدءا من يوم الخميس الموافق 9 نوفمبر الجاري يكون هناك انخفاض طفيف في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

حالة الطقس الخميس الموافق 9 نوفمبر

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة يوم الخميس على مناطق من مدينتي حلايب وشلاتين، قد تكون رعدية أحيانا، قد تمتد خفيفة ورعدية إلى مناطق من أقصى جنوب الصعيد بنسبة 20% تقريبا على فترات متقطعة.

وحذرت هيئة الأرصاد من الشبورة المائية يوم الخميس المقبل، والتي تكون كثيفة في الفترة بين 4 و8 صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، والتي تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق.

درجات الحرارة الخميس 9 نوفمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 28 والصغرى 20 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 26 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 34 والصغرى 23 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 31 والصغرى 17 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 37 والصغرى 22 درجة مئوية.