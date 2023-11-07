محلل سياسي: نبرة التصريحات والدعم الأمريكي لإسرائيل تغيرت خلال الأيام الأخيرة

أكد الدكتور ماك الشرقاوي، المحلل السياسي المتخصص في الشأن الأمريكي، أن الإدارة الأمريكية استجابت لضغوطات الشارع الأمريكي، وهناك تغير واستجابة لردود فعل الشارع، كما أن نبرة التصريحات والدعم لإسرائيل تغيرت خلال الأيام الأخيرة.

الشعب الأمريكي يدعم القضية الفلسطينية

وقال ماك الشرقاوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، إن الشعب الأمريكي بمختلف أجناسه وألوانه، يدعمون القضية الفلسطينية، وينددون بما تقوم به إسرائيل من جرائم حرب أو إبادة جماعية بحق المدنيين والأطفال في غزة، معقبًا: «بايدن يتعرض لضغوط كبيرة من الشارع الأمريكي».

وأوضح ماك الشرقاوي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أنه على مدار التاريخ، أمريكا ظلت داعمة بقوة لإسرائيل، ولكن حرب غزة هذه المرة شهدت تطورا خطيرا من خلال جرائم الحرب والإبادة، مما زاد حدة غضب الشارع الأمريكي.

وتابع: «أمريكا مولت إسرائيل بكل الأموال والأسلحة لقتل الأبرياء في غزة، وهذا الأمر زاد حدة غضب داخل الشارع الأمريكي».

تراجع نسبة تأييد الشارع الأمريكي لبايدن

وأكمل: «هناك استطلاعات رأي تشير إلى تراجع نسبة تأييد الشارع الأمريكي لبايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، لذا من المؤكد أن بايدن سيضحي ببنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، لأن الأخير بمثابة عبء على الإدارة الأمريكية، بالإضافة إلى حفظ بايدن لماء وجهه قبل الانتخابات الأمريكية».

واستطرد: «تصريحات أحد المسؤولين الأمريكان بشأن استخدام قنبلة نووية في غزة، لاقى استنكارا كبيرا وهجوما في الإدارة والشارع الأمريكي، كما أن هناك مخاوف من تصاعد وتيرة الصراع والدخول في حرب عالمية».