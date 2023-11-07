هل يستفز الجماهير؟ ظهور مثير للجدل لـ«فتوح» مع صبحي والزناري بعد عرضهم للبيع

لم تمر ساعات على قرار نادي الزمالك، بعرض ثلاثي الفريق الكروي الأول أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي للبيع، لتركهم المعسكر قبل مباراة الفريق أمام زد في الدوري، والتي خسرها الفارس الأبيض بهدفين لهدف، حتى عاد الثلاثي لإثارة الجدل.

أول ظهور للثلاثي فتوح والزناري وصبحي بعد قرار الزمالك بعرضهم للبيع

مقطع مصور لا يتخطى 20 ثانية، كان كفيلا لاستفزاز جماهير الزمالك، وتحديدا بشأن أحمد فتوح بعد ارتباط اسمه بالنادي الأهلي، فماذا فعل اللاعب؟.

نشر أحمد فتوح عبر خاصية «ستوري» عبر حسابه الرسمي على موقع الصور الشهير انستجرام فيديو له رفقة صبحي والزناري داخل إحدى صالات الجيمانزيوم، وهم يؤدون تدريبات بدنية، تزامنا مع الأزمة المثارة بشأنهم داخل أروقة القلعة البيضاء.

هل يستفز الجماهير ؟ لماذا ظهر أحمد فتوح بقميص أحمر بعد اقتراب رحيله من الزمالك

ظهور فتوح بقميص يحمل اللون الأحمر خلال تدريبات الجيم، اعتبرته جماهير الزمالك استفزازا لهم، في ظل ارتباط اسم اللاعب بالانتقال إلى الغريم التقليدي الأهلي، في الانتقالات الشتوية القادمة.

وعلق أحد رواد موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك» على فيديو الثلاثي: فتوح بيتمرن بـ«تي شيرت أحمر» ، بينما كتب اخر: «لابس تي شيرت المنتخب الأحمر، احنا فاهمين قصدك، يلا بالسلامة»، فيما رد اخر: «الأحمر لايق عليك» .

وكان فتوح والزناري وصبحي أثاروا أزمة كبرى داخل معسكر الزمالك قبل مواجهة زد، بعد مغادرة فندق الإقامة دون إذن الجهاز الفني، ما أدى لاستبعادهم من المباراة، ومن ثم قرار الإدارة برئاسة حسين لبيب بتجميدهم وعرضهم للبيع.

وارتبط اسم أحمد فتوح لاعب الزمالك ومنتخب مصر بالانتقال إلى القلعة الحمراء على مدار الأشهر الماضية، من أجل خلافة التونسي علي معلول في مركز الظهير الأيسر.