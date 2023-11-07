مدير المركز المصري للدراسات: الموقف الغربي تغير تجاه القضية الفلسطينية

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنَّه عند رصد الحرب الدائرة في غزة وتفاصيلها منذ اليوم الأول، فإنَّ المتغير الأهم للحرب حدث خلال الأيام العشر الأخيرة وهو تغير الموقف الغربي الداعم لدولة الاحتلال الإسرائيلي ليتخذ موقف مغاير بعد فهمه وإدراكه حقيقة ما يحدث.

«عكاشة»: موقف غربي صلب تجاه حرب غزة خلال أول 20 يوم

وأضاف «عكاشة»، خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج «الحياة اليوم»، والمُذاع على شاشة «قناة الحياة»، أنَّه طوال الأيام العشرين الأولى لحرب غزة، لطالما سمعنا أصوات من الغرب تنادي بحق دولة الاحتلال الإسرائيلي في الدفاع عن النفس، وأنه حق شرعي أصيل لإسرائيل المهددة والتي تحارب من أجل أمنها، قائلاً: «طوال 20 يوماً ظل هذا هو الموقف الغربي الصلب تجاه الحرب، قبل أن يتغير أخيراً».

جهود متميزة للإعلام العربي والمصري في تغطية حرب غزة غيرت الموقف الغربي

وتابع مدير المركز المصري للفكر والدراسات، «نتيجة الشغل السياسي والإعلامي والشعبي أيضاً، الذي قامت به مصر وشعوب المنطقة العربية في تغطية حرب غزة، وحتى الشعب الفلسطيني نفسه، وإعلامنا العربي الذي أقدم له كل التحية في توضيحه حقيقة ما يحدث في القطاع والقضية الفلسطينية، والإعلام المصري على وجه التحديد بما يقدمه من تغطيات ونقاشات نجحت في إحداث ما يمكن بتسميته ثقب في الجدار الصلب للموقف الغربي».