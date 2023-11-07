إمام مسجد الحسين: سيدة خرساء صلت ركعتين في المقام وبعدها خرجت تتكلم

قال الدكتور مصطفى عبد السلام، إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه، إنَّ آل البيت لهم كرامات، موضحاً أنَّه شاهد على إحدى هذه الكرامات.

«عبد السلام»: خرساء زارت المقام في مسجد الحسين.. وحدثت لها معجزة

أضاف «عبد السلام»، خلال استضافته ببرنامج «مع الناس» تقديم الإعلامي شريف فؤاد، والمُذاع على قناة «الناس»: «كان في سيدة من محافظة الفيوم، وكانت معها أسرتها وكانت لا تنطق، ولم يفلح معها أي حل طبي، وطلبت من أهلها زيارة الإمام الحسين، وطلبوا مني دخولها المقام».

السيدة الخرساء خرجت تتكلم

وتابع إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين: «دخلت مع السيدة إلى المقام، وحاولت الحديث معها، إلا أنها كانت تشير لي دون أن تنطق، ودخلت وصلت ركعتين، وبمجرد أن فرغت من الصلاة، أخذت تكبر الله أكبر، والله على ما أقول شهيد، ولن أنسى هذا الموقف».