قصواء الخلالي: إرادة مصر راسخة وحازمة تجاه القضية الفلسطينية أمام المشهد العالمي

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن القضية الفلسطينية عادت مجددا للمشهد بقوة منذ 7 أكتوبر الماضي، لكن بشكل وحالة جديدة، وبدموية جديدة من جانب الاحتلال الإسرائيلي، والدور المصري له باع طويل في تقديم كل ما هو متاح لدعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني على جميع الأصعدة.

إرادة مصرية راسخة أمام المشهد العالمي

وأضافت «الخلالي»، خلال تقديمها برنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، أن الدور المصري واضح بداية من اليوم الأول للعدوان على قطاع غزة حول القضية الفلسطينية، وهناك إرادة مصرية راسخة وحازمة أمام المشهد العالمي.

ولفتت إلى أن مصر ترسل رسائل للعالم في حق الشعب الفلسطيني بأن يكون له دولة وعاصمة وحياة مستقرة والحفاظ على السلام في المنطقة، وحق الشعب الفلسطيني في وقف العدوان فورا عليهم، وحل الدولتين.

رسائل مصر لمنع أي تطلعات إسرائيلية

وأوضحت أن رسائل مصر تتمثل في لا للعقاب الجماعي، ولا للعدوان على الشعب الفلسطيني، ولا للتهجير القسري، وهذه التأكيدات مستمرة منعا لأي تطلعات إسرائيلية.