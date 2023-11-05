قصواء الخلالي: الأمن الغذائي أولوية العالم حاليا بسبب متغيرات الشرق الأوسط

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن النشاط الرئاسي منذ الأزمة الفلسطينية وحتى الآن مكثف، ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي لقاءات واتصالات للتباحث في هذا الشأن، إضافة للاهتمام بالشأن الداخلي للدولة ومتابعة الكثير من الملفات ومن بينها الأمن الغذائي.

الأمن الغذائي أولوية العالم

وأضافت الخلالي، خلال تقديمها برنامج في المساء مع قصواء، المذاع على قناة CBC، أن الأمن الغذائي يعتبر أولوية العالم في الفترة الحالية نظرا لمتغيرات في الشرق الأوسط المقلقة التي فرضت على المشهد الاقتصادي، ومستقبل الاقتصاد العالمي في ظل المزيد من الأزمات مثل أزمة الشرق الأوسط المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

أولوية كبيرة للقضية الفلسطينية

وأشارت إلى أن النشاط الرئاسي مرتبط بالشأن الداخلي، ويرتبط بتحركات الدولة المصرية، وعلى مدار الفترة الماضية كان هناك اهتمام وأولوية كبيرة للغاية لتفاصيل ما يسمى بالأمن القومي المصري بمشتملاته.

وأوضحت أن من ضمن هذه التحركات اجتماع الرئيس السيسي اليوم مع الفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري.