الطاهري: هدفنا من القنوات الإخبارية لـ«المتحدة» تغطية الأحداث «من إسكندرية لأسوان»

قال الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إنَّنا دوما ما نشبه جيلنا من الإعلاميين، بفريق النادي الإسماعيلي لكرة القدم، مستطرداً: «بيلعبوا أحلى كرة ودماغهم وعنيهم لا على الدوري ولا الكاس، وأخص منهم أحمد فايق ومصطفى عمار وكلهم».

«الطاهري»: بدايات التجهيز لتطوير «إكسترا نيوز» فكرنا في مشروع قناة إقليمية

وأضاف «الطاهري»، خلال استضافته ببرنامج «صاحبة السعادة»، للإعلامية والفنانة القديرة إسعاد يونس، والمُذاع على قناة «dmc»، أنَّه في بدايات التجهيز لتطوير «إكسترا نيوز» وكلام عن عودة مشروع القناة الإقليمية، فسألني الإعلامي أحمد فايق: «دماغك فيها إيه؟ جاوبته: CNN وCNN إنترناشيونال، وكنا متفقين في رؤيتنا، ستكون القناة من يشاهدها سواء داخل أو خارج مصر، يعرف ما الذي يدور في مصر.. من إسكندرية وحتى أسوان».

استهدفنا أن تغطي القناة موضوعات التنمية والمشروعات

وتابع رئيس قطاع القنوات الإخبارية بـ«المتحدة»، «استهدفنا أن تغطي القناة موضوعات التنمية والمشروعات، والمشكلات التي تواجه الناس وكيفية التغلب عليها، وقياس مؤشرات الاقتصاد، والرد على الشائعات على مدار الساعة، والقناة بالفعل صارت عامرة بالنجوم والموضوعات القوية».