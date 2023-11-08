أمطار غزيرة ورعدية تضرب 8 محافظات جنوب الصعيد وسيناء اليوم

كشف تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية، عن سقوط الأمطار اليوم على عدد من محافظات جنوب الصعيد وسيناء، وذلك بسبب امتداد منخفض السودان الموسمي.

محافظات تشهد سقوط أمطار اليوم

وأوضحت الأرصاد، أن الأمطار اليوم تضرب محافظات «أسيوط- - سوهاج - قنا- الأقصر - أسوان - البحر الأحمر- الوادي الجديد»؛ إذ تشهد تكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة، يصاحبها أمطار بنسب تصل لـ30%، في حين تشهد سلاسل جبال البحر الأحمر، وحلايب وشلاتين، وجنوب سيناء، سقوط أمطار غزيرة ورعدية بنسب تصل لـ40%، وذلك وفقا للصور الصادرة عن الأقمار الصناعية.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء

وجاءت درجات الحرارة اليوم بالمحافظات كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 30 والصغرى 20 درجة.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 27 والصغرى 19 درجة.

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 27 والصغرى 20 درجة.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 35 والصغرى 23 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 32 والصغرى 17 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 37 الصغرى 23 درجة.

شبورة على الطرق

ويشار إلى أن الأرصاد الجوية، حذرت قائدي المركبات من انخفاض الرؤية الأفقية اليوم على الطرق بسبب الشبورة المائية الكثيفة التي تصل إلى حد الضباب.