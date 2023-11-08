«الأرصاد» تحذر قائدي المركبات من الضباب.. مستوى الرؤية الأفقية منخفض

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، قائدي المركبات من انخفاض مستوى الرؤية الأفقية اليوم على بعض الطرق، بسبب تكون الشبورة المائية الكثيفة صباحا والتي تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وعن حالة الطقس اليوم، نوهت هيئة الأرصاد الجوية، بأنه يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية نهارا، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

حالة الطقس

وأشارت إلى أنه يسود طقس لطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

فيما يشهد اليوم سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من مدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 30 والصغرى 20 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 27 والصغرى 19 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 27 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 35 والصغرى 23 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 32 والصغرى 17 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 37 الصغرى 23 درجة مئوية.