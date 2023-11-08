عضو بـ«النواب»: لقاء السيسي مع رئيس المخابرات المركزية الأمريكية يؤكد قوة مصر

قال النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، إن زيارة رئيس الوكالة المركزية للمخابرات الأمريكية لمصر ولقائه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خير دليل للعالم على دور مصر المحوري في الحفاظ على أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط.

مصر لن تتخلى عن دعم القضية الفلسطينية

وأوضح في تصريحات صحفية أن اللقاء شهد تأكيد قوة الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، ودور مصر للحفاظ على الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط، بالإضافة إلى دعم وتعزيز التعاون بين البلدين في كل المجالات خاصة على الصعيد الأمني والاستخباراتي لدعم جهود الاستقرار في المنطقة.

وأكد أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي لن تتخلى عن دورها المحوري في دعم القضية الفلسطينية ووقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، علاوة على الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار إلى دور الدبلوماسية المصرية الرائد في تعزيز دورها الإنساني إقليميا ودوليا، وظهر ذلك في العديد من الأزمات خلال الفترة الأخيرة ومنها زلزالي سوريا وتركيا، مرورا بالصراع السوداني، وزلزال المغرب، وإعصار دانيال في ليبيا، وصولا إلى العدوان الوحشي الذي تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.