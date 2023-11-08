«الأرصاد»: استمرار استقرار الأحوال الجوية.. والعظمى على القاهرة 29 درجة

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ اليوم يشهد استقرارًا في الأحوال الجوية بجميع الأنحاء، مع ارتفاعات طفيفة على مستوى قيم الحرارة التي تعتبر أعلى من المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام بما يصل إلى 2 درجة.

طبقات الجو العليا

وأضافت «منار غانم» في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي وهالة الحملاوي، أنَّ العظمى على القاهرة ستتراوح اليوم بين 29 إلى 30 درجة مئوية خلال فترة النهار، بسبب امتداد المرتفع الجوي في طبقات الجو العليا، وهو ما سيعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس بشكل كبير، دون أي سحب مؤثرة.

وتابعت أنَّ الطقس في فترة النهار سيكون ما بين حار إلى مائل للحرارة، على معظم محافظات شمال البلاد بالسواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مؤكّدة أنَّ المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط ستشهد انخفاضًا تدريجيًا في قيم الحرارة، والعظمى على بعض هذه المناطق ستصل إلى 27 درجة مئوية نهارا، والأجواء معتدلة تماما نهارًا، في معظم المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط.