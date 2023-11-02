نجوم فلسطين في أحداث غزة ما بين التوثيق والاعتقال والشهادة

تحت وطأة الاحتلال الاسرائيلي والقصف المستمر تجاه قطاع غزة، الذي استهدف المستشفيات والمنشآت العامة ونتج عنه سقوط آلاف الشهداء والضحايا غالبيتهم من الأطفال وصغار السن، تعيش دولة فلسطين أصعب وأحلك لحظاتها، الأمر الذي جعل عدد من نجوم الفن هناك توثيق جرائم دولة الاحتلال بالصوت والصورة لتقديمها للعالم في أعمال فنية تكشف حجم الاعتداءات الكارثية، ورفع شعار المقاومة بالفن.

ولا يقف نجوم الفن الفلسطيني في معزل عن المقاومة ومحاولات صد جرائم الاحتلال الاسرائيلي، الأمر الذي يجعلهم رهينة اعتقالت غاشمة من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، كما حدث مع الفنانة دلال آبو آمنة التي هاجمت العنف الغاشم تجاه أبناء موطنها عبر السوشيال ميديا، وتم القبض عليها ثم الإفراج عنها.

اعتقال دلال أبو آمنة وميساء عبدالهادي

كما قامت قوات الاحتلال الاسرائيلي بالقاء القبض على الفنانة الفلسطينية ميساء عبدالهادي، لدفاعها عن القضية وحرية أراضيها عبر منصات السوشيال ميديا، واضطرت قوات الاحتلال للإفراج عنها بعد فترة من الاحتجاز.

استشهاد إيناس السقا وعلي نسمان

ودفع عدد من نجوم فلسطين، حياتهم ثمنًا خلال القصف على قطاع غزة الذي لم يتوقف منذ أكثر من 25 يوما، إذ راح ضحيته في الساعات القليلة الماضية الفنانة إيناس السقا التي استشهدت وأبناءها، وسبقها للشهادة الفنان علي نسمان الذي استشهد في غارة إسرائلية.