4 توصيات لمؤتمر الثروة الحيوانية في الإسكندرية.. أبرزها إنشاء بنك جينات

أعلنت الدكتورة هبة صبري سلامة، وكيل كلية الزراعة جامعة الإسكندرية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، توصيات المؤتمر الدولي السادس «مستقبل الثروة الحيوانية والأمن الغذائي» الذي نظمه قسم الإنتاج الحيواني والسمكي بكلية الزراعة بالتعاون مع الجمعية المصرية للإنتاج الحيواني.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية، 4 توصيات صدرت في ختام مؤتمر زراعة الإسكندرية لما لها من أهمية على تنمية الثروة الحيوانية، وتمثلت في التالي:

إنشاء بنك للجينات

- ضرورة اتخاذ إجراءات تنفيذية وسريعة لإنشاء بنك للجينات أو للاصول الوراثية الحيوانية المحلية.

- العمل على استكمال السلسلة الإنتاجية لصناعة الدواجن سواء في القطاع التجارى أو الريفى بما يضمن مواصلة التنمية المستدامة لهذا المكون الهام لقطاع الثروة الحيوانية والذي يمثل تحقيق جزء هام من احتياجات الأفراد من البروتين الحيوانى مع ضرورة الاهتمام بتقليل الحلقات الوسيطة في تسويق الدواجن ومنتجاتها بما يسهم في تقليل تكلفة الإنتاج وانخفاض الأسعار.

الاستفادة المثلي من البحوث المتصلة

- ضرورة تحقيق الاستفادة المثلى من البحوث المتصلة بما يعرف بالتعبير الجينى والترانكربيتوم والبروبيوم في تحسين إنتاجية الحيوانات المزرعية.

- تطويع التطور المتسارع في تقدير نواتج عمليات التمثيل المختلفة للاستفادة من ذلك في تحقيق التنمية المستدامة للثروة الحيوانية، خاصة بعد أن أصبحت ضرورة مع تعاظم إجراء البحوث المتصلة بالتحسين الوراثي للحيوانات المصرية كوسيلة رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.