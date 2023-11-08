«الصحة» تقدم روشتة لعلاج الفيروس المنتشر بين الأطفال.. احذروا 4 أعراض

كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان عن أعراض الإصابة بالفيروس المنتشر، ناصحا المواطنين بعدم إرسال أطفالهم إلى المدارس حال إصابتهم بالرشح والصداع وارتفاع ضغط الدم، واحتقان الحلق، ولا بد من الراحة في المنزل والحرص على تناول السوائل الدافئة، وحال تدهور الأعراض وشدتها لا بد من استشارة الطبيب.

أعراض الفيروس المنتشر بين الأطفال

وأوضح أن الأطفال خلال الفترة الحالية تصاب بالعدوى التنفسية نتيجة انتشار الفيروسات التنفسية المختلفة، وأخطرهم على الأطفال الإنفلونزا الموسمية، لذلك لا بد من الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية، المتوافر في الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية وفروعها فى المحافظات، والعديد من الصيدليات، مطمئنة المواطنين بشأن اللقاح وأهمية في تعزيز الجهاز المناعي للجسم.

لا يوجد فيروس جديد .. والحل في الإجراءات الإحترازية

وأكد المصدر أنه لا يوجد فيروس جديد منتشر، ولكن جائحة فيروس كورونا جعلت معظم المواطنين لا يدركون أن هناك فيروسات تنفسية ومواعيد لانتشارها، مطالبة المواطنين رؤية ومتابعة الأرصاد المصرية وعدم تخفيف الملابس أو ثقلها، واتباع الإجراءات الإحترازية المختلفة مثل ارتداء الكمامات والحرص على البعد عن مصابي نزلات البرد، والإنفلونزا والتهوية الجيدة.

وحذر المصدر من إعطاء الأطفال أي أدوية دون الرجوع إلى الطبيب عند الإصابة بعدوى تنفسية حادة، موضحا أن العلاج يؤخذ من خلال مقدم الخدمة الصحية فقط، تجنبا لأي مضاعفات صحية خطيرة.