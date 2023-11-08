رئيس مواني «هاتشنسون»: ضخ استثمارات 2 مليار دولار في مصر

أكّد جاري أتشون، الرئيس التنفيذي لمجموعة مواني هاتشنسون مصر، أنَّ هاتشنسون تعد من الشركات الكبيرة المدرجة في البورصة، ولديها حجم استثمارات كبير، وتعمل في العديد من الموانئ في العالم، وفي قطاع الحاويات تمتلك 10% من إجمالي الحاويات في العالم.

جاء ذلك خلال جلسه التحديات الكبرى للاستثمار في البنية التحتية، ضمن فعاليات اليوم الرابع لمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجستيات للشرق الأوسط وأفريقيا TRANSMEA2023.

مصر ستكون لؤلؤة المنطقة

وأشار إلى أنَّ الشركة في مصر منذ عام 2005: «سعداء بمنح الحكومة المصرية الفرصة لنا للاستثمار في مصر»، مؤكّداً أنَّ مصر ستكون لؤلؤة المنطقة وستجذب الكثير من المستثمرين.

وأضاف أنَّ الشركة ملتزمة باستثمارات 2 مليار دولار في مصر خلال السنوات المقبلة، واستمرار التعاون مثل عملها في ميناء السخنة وأبو قير، مشيراً إلى أن السبب الرئيسي لاهتمام الشركة بمصر أنها تتمتع بموقع استراتيجي في القنوات البحرية المهمة.

حركة البضائع تكون عابرة للمحيطات

وأكّد أنَّ حركة البضائع تكون عابرة للمحيطات وتربط بين السواحل الأمريكية وآسيا وأوروبا، ومصر لديها موقع متميز، فكل السفن تمر عبر مصر، فضلاً عن كونها تمتلك أيدي عاملة كبيرة، موضحاً أن مصر تشهد نمو سكاني 20% منهم شباب تحت سن 20 عامًا وهو ما يعطي فرصة للإنتاج والصناعات.

وأضاف أنَّ هناك إصرار كبير من الحكومة المصرية على تحديث النظم لديها وهو ما يشجع الاستثمار، لأنه لو لم يتم تطوير البنية التحتية سيكون النمو بطئ، مؤكداً وجود تطوير ضخم في البنية التحتية في مصر.