البنك الأوروبي للتنمية: استثمارتنا في مصر بلغت مليار يورو خلال عام

أكد هيثم عيسى، نائب المدير التنفيذى للبنية التحتية مصر والشرق الأوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن حجم الاستثمار في مصر يبلغ مليار يورو خلال عام فى جميع المجالات، ومنها مجالات السكة الحديد وقطاعات النقل، موضحا وجود أنواع من التمويل منها الدعم الفني والمالي، لافتا إلى أن البنك يعمل على تعزيز الابتكار والتحول إلى الأخضر من خلال المنح والحزم المالية، بالإضافة إلى برنامج خاص يهدف لتقديم الدعم الفني والمالي لتجهيز البنية التحتية.

وأضاف خلال مشاركته في جلسة التحديات الكبرى للاستثمار في البنية التحتية، بمعرض النقل الذكي، أنه تم العمل مع وزارة النقل في عدد كبير من التخصصات، منها تمويل 6 قطارات تالجو للسكك الحديدية بالصيانة طويلة المدى، و100 جرار بنفس الطرح تم توريد منها 80 جرارا والباقى سيكون متواجد في بداية 2024، بالإضافة إلى تطوير قطاع نقل البضائع.

«البنك الأوروبي»: تمويل 6 قطارات للمترو

وأكد أنه يتم التعاون مع القطاع الخاص والشركات العالمية، منها قطاع الموانئ بالإضافة إلى تمويل 6 قطارات للمترو وإعادة تأهيل الخطين الأول والثاني وكذلك مترو أبوقير، مشيرا إلى أن وزارة النقل شريك هام خاصة في الفترة القادمة.

جاء ذلك خلال جلسة التحديات الكبرى للاستثمار في البنية التحتية، ضمن فعاليات اليوم الرابع لمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وأفريقيا TRANSMEA2023.