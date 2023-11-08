فحص تظلمات الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بالدقهلية

عقدت مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية الاجتماع الأول للجنة فحص التظلمات المقدمة من المواطنين بشأن قرار رفضهم في الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتقديم أوجه الرعاية لذوي الهمم وصدور قرار وزير التضامن الاجتماعي 665 لسنة 2023، وقرار محافظ الدقهلية 242 لسنة 2023 بتشكيل اللجنة المختصة.

لجنة فحص بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة

وبحسب بيان صحفي أصدرته مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية انعقدت اللجنة بمقر مديرية تضامن الدقهلية برئاسة السيد الدكتور وائل عبد العزيز مدير المديرية وعضوية كل من: ليلى حسن عبد العزيز مدير إدارة التأهيل الاجتماعي بالمديرية، والدكتور وليد الهراس مدير المجلس الطبي بالدقهلية، والدكتور عمرو جمال إبراهيم الاستشاري الطبي المختص بالإعاقة الحركية والأمانة الفنية المشكلة من إدارة التأهيل الاجتماعي.

فحص 20 طلب بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة

وفحصت اللجنة المختصة 20 حالة تظلموا بشأن قرار رفضهم في الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وتم خلال اللجنة فحص الطلبات المقدمة ومراجعة مدى استحقاقه وإعادة مناظرة الحالات المتقدمة وفقا للمادة 12 للائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

مميزات بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة

ويتمكن حامل بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة من الحصول علي العديد من المميزات ومنها:

- إمكانية الجمع بين معاشين

- الدمج في المدارس والجامعات

- التعيين من خلال نسبة الـ5% من عدد العاملين

- الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية علي السيارات

- الإعفاء من الضرائب

- الحصول على سكن حكومي مناسب

- الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية

- الحصول على الخصومات من وسائل النقل والمواصلات

- التعامل مع حاملها أمام جميع الجهات الحكومية أنه معاق

- الكشف المجاني في المستشفيات

- مجانية الدخول في كافة المتاحف والمناطق الأثرية.

- الحصول على خصومات على اشتراكات مراكز الشباب والأندية الرياضية