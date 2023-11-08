تحرير 80 محضر إشغال طريق في مركزين بالمنيا

وجّه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية في جميع مراكز المحافظة، باستمرار تنظيم حملات ميدانية متنوعة لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية والارتقاء بمنظومة النظافة، وإجراء أعمال الصيانة الدورية اللازمة، ورفع الإشغالات عن حرم الطريق العام لتيسير حركة المواطنين والمركبات، وحفاظا على المظهر الجمالي والحضاري بشوارع المحافظة.

حملة لإزالة الإشغالات بحي شرق المدينة

وفي هذا السياق، قال عماد حسن رئيس مركز ومدينة بنى مزار، إن الوحدة المحلية نفذت حملة لإزالة الإشغالات بحي شرق المدينة بالتعاون مع شرطة المرافق؛ أسفرت عن تحرير 80 محضر إشغال تنوعت بين (9 محاضر إشغال - 3 محاضر ضبط إشغال طريق - 68 إزالة إدارية)، وجرى رفع الإشغالات والتعامل الفوري للحفاظ على حرم الطريق العام واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين

وفي مركز المنيا، أكد اللواء أ.ح هاني بدوي رئيس المركز، استمرار تكثيف حملات رفع الإشغالات لضبط حركة الشارع على كباري المشاة والأرصفة الجانبية وشوارع المدينة وأمام المقاهي لتيسير الحركة المرورية، وأسفرت الحملات عن ضبط 8 مخالفات إشغال طريق بحي وسط المدينة، وتحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.