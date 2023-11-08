تفاصيل تعطيل خدمات بنك مصر الجمعة المقبلة.. وتحذير للعملاء

أعلن بنك مصر لعملائه اليوم، تعطيل الخدمات الجمعة المقبلة 10 نوفمبر 2023، من خلال رسائل نصية على هواتف العملاء.

وذكر بنك مصر عبر الرسائل النصية: «عميلنا العزيز، سيتم إجراء بعض التحديثات لتطوير النظم لخدمة أفضل يوم الجمعة 10/11/2023 من 2:00 صباحًا حتى 2:00 مساءً».

تعطيل خدمات بنك مصر الجمعة المقبلة

واعتذر البنك للعملاء عن تعطيل الخدمات في هذه المدة، بسبب التحديثات من أجل تطوير النظام: «نأسف لتأثيرها على الخدمات المقدمة».

تحذير من سرقة البيانات الشخصية

ويذكر أنه سبق وحذر بنك مصر، عملاءه منذ أيام خلال رسائل نصية أيضًا، من رسائل من أشخاص مجهولين؛ بغرض سرقة البيانات الشخصية.

وقال البنك في رسالته: «ماتفتحش أي رابط بيقولك مبروك كسبت جائزة من بنك مصر، ماتخليش حد يعمل عليك حكاية، بياناتك البنكية سرية للغاية».

وأكد بنك مصر على العملاء أن البيانات الشخصية مهمة للغاية وسرية، لذا لابد من عدم تداولها مع أي شخص لضمان أمان حساباتك وعدم التعرض للسرقة أو الاختراق.