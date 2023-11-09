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أكثر من 50 ألف جنيه أرباحا خلال يوم واحد من هذه الشهادة البنكية

كتب:

منة العشماوي
07:34 ص | الخميس 09 نوفمبر 2023
أرباح الشهادة

أرباح الشهادة

يوفر بنك التنمية الصناعية المملوك للدولة، أنواعا مختلفة من الشهادات الادخارية المميزة، من بينها شهادة اختيارك التي تقدم عائدا مدفوعا مقدمًا، وتصل إلى 39.14% وهو ما يعد عائدا مرتفعا في هذه الفئة، لذا على سبيل المثال صاحب المبلغ 150 ألف جنيه، يمكنه الحصول على أرباح بقيمة نحو 58 ألف جنيه.

وبحسب جدول أسعار العائد لشهر نوفمبر 2023، في الموقع الرسمي لبنك التنمية الصناعية، شهادة اختيارك مدتها 3 سنوات، والحد الأدنى للشراء 50 ألف جنيه للمرة الأولى مع إمكانية زيادتها بمضاعفات الـ5 آلاف جنيه بدون حد أقصى.

شهادة اختيارك من بنك التنمية الصناعية

ويتيح بنك التنمية الصناعية العائد على شهادة اختيارك 39.14% مدفوع مقدمًا من قيمة الشهادة، ويتم الحصول عليه خلال 24 ساعة من تقديم طلب الشهادة.

شراء شهادة اختيارك

ويمكن للأفراد المصريين أو الأجانب شراء شهادة اختيارك من بنك التنمية الصناعية، كما أن هناك إمكانية استرداد الشهادة بعد مرور 6 أشهر من يوم الشراء، فيما يتم رد لصاحب الشهادة المبلغ مخصوم منه الفائدة المدفوعة له مقدمًا حسب سعر الاسترداد الخاصة بالبنك.

 

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بقلم منة العشماوي