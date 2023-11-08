استقرار سعر اليورو في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء 8-11-2023

استقر سعر اليورو اليوم الأربعاء 8-11-2023 في البنوك المصرية مع نهاية التعاملات، حيث تراوح سعر الشراء بين 32.38 و33.32 جنيه، وبالنسبة للبيع تراوح بين 32.71 و33.71 جنيه، وفقًا لبيانات أسعار العملات في المواقع الرسمية للبنوك المصرية.

ويمكن التعرف على سعر اليورو اليوم الأربعاء 8-11-2023 في البنوك المصرية كما يلي.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري استقرارًا في نهاية التعاملات، إذ سجل الشراء 32.44 جنيه، و32.75 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سعر اليورو في بنك مصر، هو نفس السعر في الأهلي المصري، إذ سجل الشراء 32.44 جنيه والبيع 32.75 جنيه.

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي، الشراء 32.62 جنيه، و32.71 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

جاء سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB بـ 32.54 جنيه للشراء، و33.86 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك القاهرة

سعر اليورو في بنك القاهرة بـ32.62 جنيه للشراء و32.77 جنيه للبيع.