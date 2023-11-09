تراجعت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 9-11-2023 في بداية التعاملات الصباحية، وفق بيانات شعبة الذهب ومؤسسة جولد بيليون العاملة في مجال تقارير الذهب.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2585 جنيها، بينما سجل سعر الأوقية عالميا 1949 دولارًا، وشهدت الأوقية انخفاضًا واضحًا عن الأسعار الأسبوع الماضي الذي سجلت فيه الأوقية أعلى من 2000 دولار، لكنها تتحرك بانخفاض كبير منذ تعاملات أمس، وهو ما يعد أمرًا غريبًا عن البورصات العالمية وأسعار الذهب العالمية، مخالفا التوقعات.

سعر جرام الذهب عيار 24

واستقر سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاء عند مستوى 2954 جنيهًا للبيع دون ضريبة أو مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2216 جنيها، وسعر جرام الذهب عيار 14 سجل 1723 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب 20 ألفا و680 جنيها.

أسعار الذهب اليوم في المصنعية

وتختلف أسعار الذهب بالمصنعية من شركة إلى أخرى، فالمشغولات التي جرى تصنيعها في الورش أغلى من المصانع، وتختلف من عيار إلى آخر.

وانخفضت أسعار الذهب في الأسواق العالمية اليوم، وخلال تعاملات أمس، لتسجل 1949 دولارا للأوقية.

يأتي الانخفاض الكبير في أسعار الذهب عالميا، بشكل غير متوقع حيث توقع المحللون صعود أسعار الذهب إلا أنّه خالف كل التوقعات بشكل كبير.