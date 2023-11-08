بإشراف «أوقاف سيناء».. لقاء دعوي وتثقيفي بمسجد أبو زنيمة لطلاب الأزهر

عقد الشيخ السيد يوسف الغيط، وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء، لقاء دعوي وتثقيفي من داخل مسجد أبو زنيمة الجديد، بحضور طلاب معهد أبو زنيمة الإعدادي والثانوي الأزهري، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالمعهد.

التعاون بين المسلمين ومواجهة التحديات

دار اللقاء حول مفهوم التعاون بين المسلمين والحديث عن الأبعاد الإنسانية، وكيفية مواجهة التحديات الحالية التي تواجهها الأمة الإسلامية والعربية في الوقت الراهن.

وجاء اللقاء التثقيفي في إطار الجهود المبذولة في نشر سماحة الفكر الوسطي بين الأزهر الشريف والأوقاف ومن خلال تلك اللقاءات الدعوية المثمرة التي تشرف عليها القيادة الدعوية بجنوب سيناء.

في السياق ذاته، قال «الغيط»، أن الشيخ علي طاهر مدير إدارة أوقاف أبو زنيمة، رشح الشيخ محمد مصطفي عبد الرازق إمام وخطيب مسجد أبو زنيمة الجديد، ليكون متحدثًا وداعية في هذا اللقاء بمسجد أبو زنيمة الحافل بحلقات دروس العلم والإيمان.