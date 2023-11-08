موعد مباراة الأهلي وبرشلونة بكأس العالم لأندية اليد

يستعد جمهور النادي الأهلي لمتابعة مباراة فريق كرة اليد، اليوم، أمام برشلونة، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد (سوبر جلوب 2023)، وهي البطولة التي تستضفها حاليا المملكة العربية السعودية، وتنتهي في 12 نوفمبر الجاري.

موعد مباراة الأهلي وبرشلونة بكأس العالم للأندية

تنطلق في تمام الساعة الـ6.30 مساء بتوقيت القاهرة والـ7.30 بتوقيت مكة، مباراة الأهلي وبرشلونة، على صالة «الدمام»، ضمن منافسات الجولة الثالثة من فرق المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد (سوبر جلوب 2023).

قنوات مفتوحة لنقل مباراة الأهلي وبرشلونة اليوم

وتواصل شبكة قنوات SSC السعودية الرياضية، نقل البطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك عبر تردداتها المفتوحة.

تردد قناة SSC السعودية

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

قنوات أجنبية مفتوحة لنقل مباراة الأهلي وبرشلونة

- قناة الاتحاد الدولي لكرة اليد عبر موقع «يوتيوب»

قناة tvt. تردد 11900 H 27500.

قناة rai 1. تردد 10992 V 27500.

قناة ZDF. تردد 11632 H 22000.

قناة TF1. تردد 11376 V 22000.

قناة TRT1. تردد 11054 H 30000

يذكر أن فريق اليد بالنادي الأهلي فاز أمس الثلاثاء في أول لقاءاته بالبطولة أمام فريق النور السعودي.