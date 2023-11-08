شهادات ذات أعلى عائد شهري في البنك الأهلي المصري

يوفر البنك الأهلي المصري شهادات ذات أعلى عائد شهري مضمون تساعد عددًا كبيرًا من المواطنين على استثمار أموال القليلة ويستطيع أي مواطن شراء شهادات البنك الأهلي بداية من 1000 جنيه.

وأتاح البنك الأهلي المصري شهادات ذات أعلى عائد شهري كبير يصل إلى 22% سنويًا، وعلى سبيل المثال عند شراء شهادات الإدخار بمبلغ 100 ألف جنيه فأن العائد السنوي سيكون قدره 22 ألف جنيه ويمكن صرف المبلغ شهريًا بمقدار 1833 ألف جنيه

تفاصيل شهادات الادخار في البنك الأهلي المصري

ترصد «الوطن» تفاصيل شهادات الادخار في البنك الأهلي المصري وتصل الفائدة فيها 22% وهي كالتالي.

الشهادة البلاتينية 3 سنوات

- العملة هي الجنيه المصري.

- سعر عائد الشهادة: 19% تصرف بشكل شهري.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- 1000 جنيه ومضاعفاتها هو الحد الأدنى لشراء الشهادة.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج

- العملة هي الجنيه المصري.

- سعر عائد الشهادة كالتالي: في السنة الأولى 22%، والثانية 18%، والثالثة 16%.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- 1000 جنيه ومضاعفاتها هو الحد الأدنى لشراء الشهادة.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير

- العملة هي الجنيه المصري.

- سعر عائد الشهادة: 19.5% ربع سنوي.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- 1000 جنيه ومضاعفاتها هو الحد الأدنى لشراء الشهادة.

الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري

- العملة هي الجنيه المصري.

- سعر عائد الشهادة: 12.25% تصرف بشكل شهري.

- مدة الشهادة: 5 سنوات.

- 1000 جنيه ومضاعفاتها هو الحد الأدنى لشراء الشهادة.

شهادة أمان المصريين

- العملة هي الجنيه المصري.

- سعر عائد الشهادة: 13%.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- 500 جنيه ومضاعفاتها وبحد أقصى يصل إلى 2500 جنيه، هي فئة الشهادة.

شهادة استثمار «ب»

- العملة هي الجنيه المصري.

- سعر عائد الشهادة: 14.50%.

- دورية صرف عائد الشهادة: ربع سنوي.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- فئات الشهادة هي 500 جنيه ومضاعفاتها.