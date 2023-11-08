رابط التقديم في وظائف المحطات النووية لتوليد الكهرباء 2023

حددت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، الرابط الإليكتروني الخاص بالتقديم على الوظائف الشاغرة في الهيئة، وذلك وفقا للإعلان رقم 1 لعام 2023 الصادر عن الهيئة.

وفيما يلي نستعرض رابط التقديم للوظائف، والشروط والمستندات المطلوبة:-

الوظائف القيادية الشاغرة في هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء

أولا: درجة مدير عام.

- مدير للإدارة العامة لأمن الأفراد والمنشآت من الحاصلين على مؤهل عال مناسب.

ثانيا: الوظائف التخصصية.

- الوظائف الهندسية

من الحاصلين على بكالوريوس هندسة أو ما يعادله فى (هندسة نووية ـ كهرباء ـ كيمياء ـ ميكانيكا ـ مدنى)

وظائف العلوم

من الحاصلين على بكالوريوس علوم أو ما يعادله في (كيمياء ـ فيزياء) فى الدرجات الوظيفية الثانية والثالثة.

المستندات المطلوبة

ـ صورة المؤهل الدراسي.

ـ صورة شهادة ميلاد الرقم القومي.

ـ صورة شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء.

- الخدمة العامة أو الإعفاء منها للإناث.

ـ صورة شهادة عضوية النقابة .

- صورة بطاقة الرقم القومي.

ـ صورة من الطابعة التأمينية .

الشروط العامة

- التعاقد ألا يزيد السن في تاريخ نشر الإعلان، وذلك بالنسبة لوظائف الدرجة الأولى عن 40 سنة والدرجة الثانية عن 35 سنة والدرجة الثالثة عن 30 سنة.

- أن يكون التقدير التراكمي «جيد» على الأقل.

- إجادة اللغة الإنجليزية .

- إجادة الحاسب الآلي.

ـ يتم الاطلاع على كافة الشروط تفصيلا عبر الرابط.

رابط التقديم للوظائف

يتم تسجيل البيانات ورفع المستندات «PDF» على موقع الهيئة الإلكتروني عبر الرابط الاليكتروني هنـــا.