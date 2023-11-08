رابط التقديم في وظائف المحطات النووية لتوليد الكهرباء 2023
كتب:
انتصار الغيطانى
07:57 ص | الأربعاء 08 نوفمبر 2023
رابط التقديم فى وظائف محطات النووية لتوليد الكهرباء 2023
حددت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، الرابط الإليكتروني الخاص بالتقديم على الوظائف الشاغرة في الهيئة، وذلك وفقا للإعلان رقم 1 لعام 2023 الصادر عن الهيئة.
وفيما يلي نستعرض رابط التقديم للوظائف، والشروط والمستندات المطلوبة:-
الوظائف القيادية الشاغرة في هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء
أولا: درجة مدير عام.
- مدير للإدارة العامة لأمن الأفراد والمنشآت من الحاصلين على مؤهل عال مناسب.
ثانيا: الوظائف التخصصية.
- الوظائف الهندسية
من الحاصلين على بكالوريوس هندسة أو ما يعادله فى (هندسة نووية ـ كهرباء ـ كيمياء ـ ميكانيكا ـ مدنى)
وظائف العلوم
من الحاصلين على بكالوريوس علوم أو ما يعادله في (كيمياء ـ فيزياء) فى الدرجات الوظيفية الثانية والثالثة.
المستندات المطلوبة
ـ صورة المؤهل الدراسي.
ـ صورة شهادة ميلاد الرقم القومي.
ـ صورة شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء.
- الخدمة العامة أو الإعفاء منها للإناث.
ـ صورة شهادة عضوية النقابة .
- صورة بطاقة الرقم القومي.
ـ صورة من الطابعة التأمينية .
الشروط العامة
- التعاقد ألا يزيد السن في تاريخ نشر الإعلان، وذلك بالنسبة لوظائف الدرجة الأولى عن 40 سنة والدرجة الثانية عن 35 سنة والدرجة الثالثة عن 30 سنة.
- أن يكون التقدير التراكمي «جيد» على الأقل.
- إجادة اللغة الإنجليزية .
- إجادة الحاسب الآلي.
ـ يتم الاطلاع على كافة الشروط تفصيلا عبر الرابط.
رابط التقديم للوظائف
يتم تسجيل البيانات ورفع المستندات «PDF» على موقع الهيئة الإلكتروني عبر الرابط الاليكتروني هنـــا.