اقرأ في عدد الوطن غدا.. رموز المرشحين: السيسي يختار «النجمة».. والشمس» لـ«زهران»
«النخلة» لـ عبد السند يمامة.. وحازم عمر يحصل على «السلم»
كتب:
أحمد العانوسي
08:12 م | الأربعاء 08 نوفمبر 2023
عدد الوطن غدًا
تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
- السيسي يوجِّه بتوفير مقومات البنية التحتية لاستكمال أهداف المشروعات الاستراتيجية
- الرئيس: التوسع في الأراضي الزراعية يحمى الأمن الغذائي للمواطنين ويزيد الصادرات والدخل القومي
- «التخطيط»: دعم القطاع الخاص المصري والأجنبي لجذب الاستثمارات
- «السعيد»: نستهدف رفع قدرة الاقتصاد فى مواجهة الصدمات والأزمات بدعم الزراعة والصناعة
- «الصحة»: إصدار 7 ملايين قرار علاج على نفقة الدولة خلال عامين
- القرارات شملت عدة تخصصات واستفاد منها أكثر من 3 ملايين مواطن
الصفحة الثانية
- رموز المرشحين: السيسي يختار «النجمة».. و«الشمس» لـ«زهران».. و«النخلة» لـ«يمامة».. و«السلم» لـ«عمر»
- «الهيئة الوطنية»: انطلاق الدعاية الانتخابية اليوم.. و20 مليون جنيه الحد الأقصى للإنفاق.. و«المحاسبات» يتولى مراجعة حسابات الحملات
- حملة السيسي تلتقى عددا من المصريين بالخارج عبر «فيديو كونفرانس»
- «فوزى»: يمثلون قوة ناعمة لمصر.. والتصويت جائز ببطاقة الرقم القومى الثابت بها عنوان الناخب حتى وإن كانت منتهية الصلاحية فى كل الدول
- انطلاق الحملات الدعائية للمرشحين.. وتلبية مطالب المواطنين «كلمة السر»
- انتشار مندوبى «عمر» فى المحافظات للتعرف على مطالب الناخبين.. و«يمامة» يعقد مؤتمراً صحفياً للإعلان عن برنامجه.. وأحزاب وشخصيات عامة تعلن تأييد «زهران»
الصفحة الثالثة
- إغاثة غزة.. الدعم المصري مستمر
- قوافل «التحالف الوطني وحياة كريمة» لأهالي القطاع مستمرة عبر معبر رفح
- «التضامن»: ما يحدث بالقطاع انتهاك صريح لحقوق الإنسان.. والنساء يمثلن أكثر من 64% من الضحايا والمصابين
- «الهلال الأحمر»: إجمالي ما تم دخوله 417 شاحنة تشمل 8 آلاف طن أغذية وأدوية وملابس.. وممثلو الأمم المتحدة: التنسيق مع مصر مستمر لضمان دخول المساعدات
- الاحتلال الإسرائيلى يرتكب 1098 مجزرة جديدة ضد المدنيين الفلسطينيين
- الطائرات تقصف مدرسة تابعة لـ«أونروا» تؤوى نازحين.. وتدمر 70% من شبكات الكهرباء فى قطاع غزة.. والخسائر تتخطى 80 مليون دولار
- فصائل المقاومة تدمر 8 آليات تابعة للاحتلال و4 دبابات وناقلة جنود شمال «دوار التوام».. و«باريس» تستضيف اليوم مؤتمراً دولياً بشأن إدخال المساعدات
- خبراء: الانقسامات تضع «دولة الاحتلال» فوق فوهة بركان
- «أنور»: الإسرائيليون تيقنوا أن استمرار «نتنياهو» يشكل خطراً على استقرار الدولة ويهدد بسقوطها
- «أحمد وولاء» زوجان فلسطينيان من الصم: «مابنسمعش القصف»
- الزوج: لو صرنا تحت الأنقاض مش هنقدر نستغيث
الصفحة الرابعة
- مكافحة الإدمان..الدولة تحمى شبابها بـ«التوعية والعلاج»
- «بداية جديدة».. 28 مركزاً للعلاج.. وخدمات لـ169 ألف مريض سنوياً
- الدول العربية تستعين بالتجربة المصرية فى الملف للاستفادة من مشروعات المتعافين لدمجهم فى المجتمع.. ومبادرات لتوفير قروض لإنشاء مشروعات صغيرة للمتعافين
- «قرية بلا إدمان».. «حياة كريمة» تحمى شباب الريف من مخاطر المخدرات بندوات توعوية و«تدريبية»
- مدير «مكافحة الإدمان»: اخترنا كوادر من أهالى القرى للإشراف على فعاليات المبادرة
- خبراء: المخدرات أحد أسلحة حروب الجيل الرابع.. و«الوقاية» خط الدفاع الأول
- «الجعفراوي»: «حياة كريمة» توفر بيئة أفضل للمكافحة.. و«القاضى»: نحتاج إلى مزيد من التوعية
- فريق مكافحة الإدمان ومراحل العلاج
الصفحة الخامسة
- «عبدالرحيم» من البحر الأحمر: «بطلت تعاطى بقالى 9 شهور.. واتعلمت من المركز المسئولية والالتزام»
- «محمود» وزملاؤه فى مهمة تجهيز مراكز العلاج الجديدة بتصميم الأثاث
- «حسام» تعافى من الإدمان وحقق إنجازاً رياضياً «بطل كيك بوكس»
- أستاذ علم النفس: العلاج ليس مستحيلاً ولا سهلاً.. ويحتاج فريقاً مُتعدد التخصصات
- نتعامل مع كل جوانب شخصية المريض.. وأبرزها النواحى الطبية والنفسية والاجتماعية والروحية
- حملات التوعية المستمرة
الصفحة السادسة
- «المالية»: حزمة حوافز لجذب القطاع الخاص للاستثمار فى مصر وإعفاءات ضريبية تصل لـ٥٥٪ على دخل «الهيدروجين الأخضر»
- «معيط»: ندعم أشقاءنا فى جنوب السودان لتحقيق المستهدفات التنموية.. وجاهزون لنقل خبراتنا فى تطوير المنظومتين الضريبية والجمركية
- أحمد الدرينى: «قميص تكويه امرأتان» رُشحت لأكثر من جائزة فى الداخل والخارج
- خطورة السوشيال ميديا على الكاتب تتلخص فى خضوعه لتفاعل القراء.. ولا يوجد نقد أدبى فى الوقت الحالى بعد اختفاء أقسام الثقافة والأدب من الصحف والفضائيات
- أحمد رفعت يكتب: سيناء الجديدة!
- رفعت رشاد يكتب: تحيا فلسطين!
الصفحة السابعة
- ضربة أفشة.. الأهلى يخطف فوزاً ثميناً «+90» أمام سيراميكا بدورى نايل.. و«قندوسى» يسجل ويرفض الاحتفال أمام «الأحمر»
- إيقاف بكل اللغات.. الزمالك يضع أمام الجبلاية أزمة الثنائى الدولى.. ودعوة لـ«لم الشمل»
- انتفاضة «فيتوريا».. المدير الفنى للفراعنة يعدل فى قائمة المنتخب.. وخروج «فتوح وصبحى»
-«دولاروما».. جماهير ميلان تضع حارس باريس فى مأزق العملات الورقية المزيفة فى ليلة سقوط البطل الباريسى
الصفحة الثامنة
- من مصر.. أطفال غزة يتحدون الدمار والألم بـ«الأمل»
- «الإسكندرانى» انتهى «العوضى»: انتظرونى فى فيلم مختلف
- «دُمت يا أقصى لنا».. انتفاضة «جنى» فى المترو«نحن فلسطين».. رسالة دعم بالخيامية على شنطة «عم وجيه»
- «سويت نوفمبر»: سفارى وسهرة على ضوء القمر