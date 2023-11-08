رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

اقرأ في عدد الوطن غدا.. رموز المرشحين: السيسي يختار «النجمة».. والشمس» لـ«زهران»

«النخلة» لـ عبد السند يمامة.. وحازم عمر يحصل على «السلم»

كتب:

أحمد العانوسي
08:12 م | الأربعاء 08 نوفمبر 2023
عدد الوطن غدًا

عدد الوطن غدًا

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى 

- السيسي يوجِّه بتوفير مقومات البنية التحتية لاستكمال أهداف المشروعات الاستراتيجية

- الرئيس: التوسع في الأراضي الزراعية يحمى الأمن الغذائي للمواطنين ويزيد الصادرات والدخل القومي

- «التخطيط»: دعم القطاع الخاص المصري والأجنبي لجذب الاستثمارات

- «السعيد»: نستهدف رفع قدرة الاقتصاد فى مواجهة الصدمات والأزمات بدعم الزراعة والصناعة

- «الصحة»: إصدار 7 ملايين قرار علاج على نفقة الدولة خلال عامين

- القرارات شملت عدة تخصصات واستفاد منها أكثر من 3 ملايين مواطن

الصفحة الثانية

- رموز المرشحين: السيسي يختار «النجمة».. و«الشمس» لـ«زهران».. و«النخلة» لـ«يمامة».. و«السلم» لـ«عمر»

- «الهيئة الوطنية»: انطلاق الدعاية الانتخابية اليوم.. و20 مليون جنيه الحد الأقصى للإنفاق.. و«المحاسبات» يتولى مراجعة حسابات الحملات

- حملة السيسي تلتقى عددا من المصريين بالخارج عبر «فيديو كونفرانس»

- «فوزى»: يمثلون قوة ناعمة لمصر.. والتصويت جائز ببطاقة الرقم القومى الثابت بها عنوان الناخب حتى وإن كانت منتهية الصلاحية فى كل الدول

- انطلاق الحملات الدعائية للمرشحين.. وتلبية مطالب المواطنين «كلمة السر»

- انتشار مندوبى «عمر» فى المحافظات للتعرف على مطالب الناخبين.. و«يمامة» يعقد مؤتمراً صحفياً للإعلان عن برنامجه.. وأحزاب وشخصيات عامة تعلن تأييد «زهران»

الصفحة الثالثة

- إغاثة غزة.. الدعم المصري مستمر

- قوافل «التحالف الوطني وحياة كريمة» لأهالي القطاع مستمرة عبر معبر رفح

- «التضامن»: ما يحدث بالقطاع انتهاك صريح لحقوق الإنسان.. والنساء يمثلن أكثر من 64% من الضحايا والمصابين

- «الهلال الأحمر»: إجمالي ما تم دخوله 417 شاحنة تشمل 8 آلاف طن أغذية وأدوية وملابس.. وممثلو الأمم المتحدة: التنسيق مع مصر مستمر لضمان دخول المساعدات 

- الاحتلال الإسرائيلى يرتكب 1098 مجزرة جديدة ضد المدنيين الفلسطينيين

- الطائرات تقصف مدرسة تابعة لـ«أونروا» تؤوى نازحين.. وتدمر 70% من شبكات الكهرباء فى قطاع غزة.. والخسائر تتخطى 80 مليون دولار

- فصائل المقاومة تدمر 8 آليات تابعة للاحتلال و4 دبابات وناقلة جنود شمال «دوار التوام».. و«باريس» تستضيف اليوم مؤتمراً دولياً بشأن إدخال المساعدات

- خبراء: الانقسامات تضع «دولة الاحتلال» فوق فوهة بركان

- «أنور»: الإسرائيليون تيقنوا أن استمرار «نتنياهو» يشكل خطراً على استقرار الدولة ويهدد بسقوطها

- «أحمد وولاء» زوجان فلسطينيان من الصم: «مابنسمعش القصف»

- الزوج: لو صرنا تحت الأنقاض مش هنقدر نستغيث

الصفحة الرابعة

- مكافحة الإدمان..الدولة تحمى شبابها بـ«التوعية والعلاج»

- «بداية جديدة».. 28 مركزاً للعلاج.. وخدمات لـ169 ألف مريض سنوياً

- الدول العربية تستعين بالتجربة المصرية فى الملف للاستفادة من مشروعات المتعافين لدمجهم فى المجتمع.. ومبادرات لتوفير قروض لإنشاء مشروعات صغيرة للمتعافين

- «قرية بلا إدمان».. «حياة كريمة» تحمى شباب الريف من مخاطر المخدرات بندوات توعوية و«تدريبية»

- مدير «مكافحة الإدمان»: اخترنا كوادر من أهالى القرى للإشراف على فعاليات المبادرة

- خبراء: المخدرات أحد أسلحة حروب الجيل الرابع.. و«الوقاية» خط الدفاع الأول

- «الجعفراوي»: «حياة كريمة» توفر بيئة أفضل للمكافحة.. و«القاضى»: نحتاج إلى مزيد من التوعية

- فريق مكافحة الإدمان ومراحل العلاج

الصفحة الخامسة

- «عبدالرحيم» من البحر الأحمر: «بطلت تعاطى بقالى 9 شهور.. واتعلمت من المركز المسئولية والالتزام»

- «محمود» وزملاؤه فى مهمة تجهيز مراكز العلاج الجديدة بتصميم الأثاث

- «حسام» تعافى من الإدمان وحقق إنجازاً رياضياً «بطل كيك بوكس»

- أستاذ علم النفس: العلاج ليس مستحيلاً ولا سهلاً.. ويحتاج فريقاً مُتعدد التخصصات

- نتعامل مع كل جوانب شخصية المريض.. وأبرزها النواحى الطبية والنفسية والاجتماعية والروحية

- حملات التوعية المستمرة

الصفحة السادسة 

- «المالية»: حزمة حوافز لجذب القطاع الخاص للاستثمار فى مصر وإعفاءات ضريبية تصل لـ٥٥٪ على دخل «الهيدروجين الأخضر»

- «معيط»: ندعم أشقاءنا فى جنوب السودان لتحقيق المستهدفات التنموية.. وجاهزون لنقل خبراتنا فى تطوير المنظومتين الضريبية والجمركية 

- أحمد الدرينى: «قميص تكويه امرأتان» رُشحت لأكثر من جائزة فى الداخل والخارج

 - خطورة السوشيال ميديا على الكاتب تتلخص فى خضوعه لتفاعل القراء.. ولا يوجد نقد أدبى فى الوقت الحالى بعد اختفاء أقسام الثقافة والأدب من الصحف والفضائيات

- أحمد رفعت يكتب: سيناء الجديدة!

- رفعت رشاد يكتب: تحيا فلسطين!

الصفحة السابعة

- ضربة أفشة.. الأهلى يخطف فوزاً ثميناً «+90» أمام سيراميكا بدورى نايل.. و«قندوسى» يسجل ويرفض الاحتفال أمام «الأحمر»

- إيقاف بكل اللغات.. الزمالك يضع أمام الجبلاية أزمة الثنائى الدولى.. ودعوة لـ«لم الشمل»

- انتفاضة «فيتوريا».. المدير الفنى للفراعنة يعدل فى قائمة المنتخب.. وخروج «فتوح وصبحى»

-«دولاروما».. جماهير ميلان تضع حارس باريس فى مأزق العملات الورقية المزيفة فى ليلة سقوط البطل الباريسى

الصفحة الثامنة

- من مصر.. أطفال غزة يتحدون الدمار والألم بـ«الأمل»

- «الإسكندرانى» انتهى «العوضى»: انتظرونى فى فيلم مختلف

- «دُمت يا أقصى لنا».. انتفاضة «جنى» فى المترو«نحن فلسطين».. رسالة دعم بالخيامية على شنطة «عم وجيه»

- «سويت نوفمبر»: سفارى وسهرة على ضوء القمر

اقرأ المزيد:

وصول 39 شاحنة مساعدات إلى فلسطين

صالون التنسيقية يناقش «سبل وآليات وقف العدوان على فلسطين»

دار الإفتاء: الدعاء والإيمان بالآخرة أهم أسباب نصرة فلسطين

المستشار محمود فوزى: فلسطين بالنسبة للحملة ليست قضية انتخابية بل أمن قومي غير قابل للمزايدة

محافظ المنيا يعلن تجهيز مقار تصويت الانتخابات الرئاسية 2024

5 طرق لمعرفة لجنتك للإدلاء بصوتك في الانتخابات الرئاسية 2024

رابط الاستعلام عن مقر لجنة التصويت في الانتخابات الرئاسية

«الهيئة الوطنية» تكشف عن آخر موعد لتغيير مركز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية

«تعليم جنوب سيناء» تنظم ندوة للتوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية
بقلم أحمد العانوسي