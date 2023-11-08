اقرأ في عدد الوطن غدا.. رموز المرشحين: السيسي يختار «النجمة».. والشمس» لـ«زهران»

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- السيسي يوجِّه بتوفير مقومات البنية التحتية لاستكمال أهداف المشروعات الاستراتيجية

- الرئيس: التوسع في الأراضي الزراعية يحمى الأمن الغذائي للمواطنين ويزيد الصادرات والدخل القومي

- «التخطيط»: دعم القطاع الخاص المصري والأجنبي لجذب الاستثمارات

- «السعيد»: نستهدف رفع قدرة الاقتصاد فى مواجهة الصدمات والأزمات بدعم الزراعة والصناعة

- «الصحة»: إصدار 7 ملايين قرار علاج على نفقة الدولة خلال عامين

- القرارات شملت عدة تخصصات واستفاد منها أكثر من 3 ملايين مواطن

الصفحة الثانية

- رموز المرشحين: السيسي يختار «النجمة».. و«الشمس» لـ«زهران».. و«النخلة» لـ«يمامة».. و«السلم» لـ«عمر»

- «الهيئة الوطنية»: انطلاق الدعاية الانتخابية اليوم.. و20 مليون جنيه الحد الأقصى للإنفاق.. و«المحاسبات» يتولى مراجعة حسابات الحملات

- حملة السيسي تلتقى عددا من المصريين بالخارج عبر «فيديو كونفرانس»

- «فوزى»: يمثلون قوة ناعمة لمصر.. والتصويت جائز ببطاقة الرقم القومى الثابت بها عنوان الناخب حتى وإن كانت منتهية الصلاحية فى كل الدول

- انطلاق الحملات الدعائية للمرشحين.. وتلبية مطالب المواطنين «كلمة السر»

- انتشار مندوبى «عمر» فى المحافظات للتعرف على مطالب الناخبين.. و«يمامة» يعقد مؤتمراً صحفياً للإعلان عن برنامجه.. وأحزاب وشخصيات عامة تعلن تأييد «زهران»

الصفحة الثالثة

- إغاثة غزة.. الدعم المصري مستمر

- قوافل «التحالف الوطني وحياة كريمة» لأهالي القطاع مستمرة عبر معبر رفح

- «التضامن»: ما يحدث بالقطاع انتهاك صريح لحقوق الإنسان.. والنساء يمثلن أكثر من 64% من الضحايا والمصابين

- «الهلال الأحمر»: إجمالي ما تم دخوله 417 شاحنة تشمل 8 آلاف طن أغذية وأدوية وملابس.. وممثلو الأمم المتحدة: التنسيق مع مصر مستمر لضمان دخول المساعدات

- الاحتلال الإسرائيلى يرتكب 1098 مجزرة جديدة ضد المدنيين الفلسطينيين

- الطائرات تقصف مدرسة تابعة لـ«أونروا» تؤوى نازحين.. وتدمر 70% من شبكات الكهرباء فى قطاع غزة.. والخسائر تتخطى 80 مليون دولار

- فصائل المقاومة تدمر 8 آليات تابعة للاحتلال و4 دبابات وناقلة جنود شمال «دوار التوام».. و«باريس» تستضيف اليوم مؤتمراً دولياً بشأن إدخال المساعدات

- خبراء: الانقسامات تضع «دولة الاحتلال» فوق فوهة بركان

- «أنور»: الإسرائيليون تيقنوا أن استمرار «نتنياهو» يشكل خطراً على استقرار الدولة ويهدد بسقوطها

- «أحمد وولاء» زوجان فلسطينيان من الصم: «مابنسمعش القصف»

- الزوج: لو صرنا تحت الأنقاض مش هنقدر نستغيث

الصفحة الرابعة

- مكافحة الإدمان..الدولة تحمى شبابها بـ«التوعية والعلاج»

- «بداية جديدة».. 28 مركزاً للعلاج.. وخدمات لـ169 ألف مريض سنوياً

- الدول العربية تستعين بالتجربة المصرية فى الملف للاستفادة من مشروعات المتعافين لدمجهم فى المجتمع.. ومبادرات لتوفير قروض لإنشاء مشروعات صغيرة للمتعافين

- «قرية بلا إدمان».. «حياة كريمة» تحمى شباب الريف من مخاطر المخدرات بندوات توعوية و«تدريبية»

- مدير «مكافحة الإدمان»: اخترنا كوادر من أهالى القرى للإشراف على فعاليات المبادرة

- خبراء: المخدرات أحد أسلحة حروب الجيل الرابع.. و«الوقاية» خط الدفاع الأول

- «الجعفراوي»: «حياة كريمة» توفر بيئة أفضل للمكافحة.. و«القاضى»: نحتاج إلى مزيد من التوعية

- فريق مكافحة الإدمان ومراحل العلاج

الصفحة الخامسة

- «عبدالرحيم» من البحر الأحمر: «بطلت تعاطى بقالى 9 شهور.. واتعلمت من المركز المسئولية والالتزام»

- «محمود» وزملاؤه فى مهمة تجهيز مراكز العلاج الجديدة بتصميم الأثاث

- «حسام» تعافى من الإدمان وحقق إنجازاً رياضياً «بطل كيك بوكس»

- أستاذ علم النفس: العلاج ليس مستحيلاً ولا سهلاً.. ويحتاج فريقاً مُتعدد التخصصات

- نتعامل مع كل جوانب شخصية المريض.. وأبرزها النواحى الطبية والنفسية والاجتماعية والروحية

- حملات التوعية المستمرة

الصفحة السادسة

- «المالية»: حزمة حوافز لجذب القطاع الخاص للاستثمار فى مصر وإعفاءات ضريبية تصل لـ٥٥٪ على دخل «الهيدروجين الأخضر»

- «معيط»: ندعم أشقاءنا فى جنوب السودان لتحقيق المستهدفات التنموية.. وجاهزون لنقل خبراتنا فى تطوير المنظومتين الضريبية والجمركية

- أحمد الدرينى: «قميص تكويه امرأتان» رُشحت لأكثر من جائزة فى الداخل والخارج

- خطورة السوشيال ميديا على الكاتب تتلخص فى خضوعه لتفاعل القراء.. ولا يوجد نقد أدبى فى الوقت الحالى بعد اختفاء أقسام الثقافة والأدب من الصحف والفضائيات

- أحمد رفعت يكتب: سيناء الجديدة!

- رفعت رشاد يكتب: تحيا فلسطين!

الصفحة السابعة

- ضربة أفشة.. الأهلى يخطف فوزاً ثميناً «+90» أمام سيراميكا بدورى نايل.. و«قندوسى» يسجل ويرفض الاحتفال أمام «الأحمر»

- إيقاف بكل اللغات.. الزمالك يضع أمام الجبلاية أزمة الثنائى الدولى.. ودعوة لـ«لم الشمل»

- انتفاضة «فيتوريا».. المدير الفنى للفراعنة يعدل فى قائمة المنتخب.. وخروج «فتوح وصبحى»

-«دولاروما».. جماهير ميلان تضع حارس باريس فى مأزق العملات الورقية المزيفة فى ليلة سقوط البطل الباريسى

الصفحة الثامنة

- من مصر.. أطفال غزة يتحدون الدمار والألم بـ«الأمل»

- «الإسكندرانى» انتهى «العوضى»: انتظرونى فى فيلم مختلف

- «دُمت يا أقصى لنا».. انتفاضة «جنى» فى المترو«نحن فلسطين».. رسالة دعم بالخيامية على شنطة «عم وجيه»

- «سويت نوفمبر»: سفارى وسهرة على ضوء القمر